Pro bono: юридические услуги на добровольных началах

1-10-2019, 07:44

Одним из ключевых признаков правового государства является наличие эффективного правового механизма, обеспечивающего доступ граждан к правосудию. Однако в силу разных обстоятельств не все граждане могут позволить юридическую консультацию или услуги адвоката, поэтому в мировой практике существуют различные формы поддержки таких слоев населения. Одной из таких форм является оказание бесплатной юридической помощи.

В прошлом году был принят Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», направленный на совершенствование законодательства в сфере оказания юридической помощи. Закон разработан для реализации конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Обеспечение свободного доступа к получению юридической помощи на бесплатной основе социально уязвимым слоям населения, а также лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Одновременно закон комплексно совершенствует систему оказания юридической помощи. Законом предусмотрено получение квалифицированной юридической помощи как от адвокатов, так и от юридических консультантов, с бесплатным и полным сопровождением в правовой ситуации по практике Pro bono.

Pro bono происходит от латинской фразы pro bono publico, что означает «для общественного блага». И хотя слово можно использовать в разном контексте, применительно к юриспруденции оно означает предоставление юридических услуг на бесплатной или значительно уменьшенной платной основе, без ожидания коммерческой прибыли.

Оказание юридических услуг pro bono не оплачивается государством, но оказывается юридическим сообществом на добровольных началах и является элементом социальной ответственности юридической профессии. Следует также особо отметить, что услуги pro bono не могут оказываться по принуждению, так как это право, а не обязанность.

При этом следует понимать, что юридическая помощь pro bono не является простой юридической консультацией, которая может быть оказана просто по телефону. Это весь комплекс услуг, заключающийся в ведении дела или юридической помощи от начала до самого конца. Таким образом, в случае с pro bono речь будет идти именно о комплексной юридической помощи.

Оказание услуг pro bono не является обязательным, но данные об оказанных услугах публикуются, что служит хорошей рекламой самих юристов, адвокатов и юридических фирм.

Считаю, что внедрение в Республике Казахстан комплексной социальной юридической помощи (pro bono) не должно ограничивать оказание такой помощи по часам. Что касается ограничения по лицам, то считаем, что услуги pro bono должны оказываться:

1) лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» (сироты, бездомные люди, безнадзорные несовершеннолетние, освобожденные из мест лишения свободы и т. д.);

2) участникам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним;

3) инвалидам I и II группы;

4) пенсионерам по возрасту;

5) престарелым и инвалидам, проживающим в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа.

Наряду с этим в Республике Казахстан в настоящее время существует понятие гарантированной государством юридической помощи. Отличие гарантированной государством юридической помощи от безвозмездной юридической помощи pro bono заключается в том, что гарантированная государством юридическая помощь оказывается только в определенных случаях, указанных в законодательстве, и она оплачивается государством за счет средств республиканского бюджета.

Услуги pro bono могут оказываться юридическим сообществом на безвозмездной основе и на добровольных началах. При этом минимальный объем и порядок оказания таких услуг должен регулироваться самими адвокатами, юристами в лице саморегулируемых организаций, профессиональных объединений и т. д.

Внедрение подобных услуг в Республике Казахстан поможет укрепить доступ граждан к правосудию, повысить правовую ответственность и юридическую грамотность.

Разумеется, в целях стимулирования юридического сообщества необходимо законодательно предусмотреть механизм поощрения юристов, оказывающих подобные услуги гражданам. Так, к примеру, государством может стимулироваться деятельность субъектов по оказанию комплексной социальной юридической помощи посредством присуждения почетных званий для субъектов, осуществляющих такую деятельность.

Субъекты, оказывающие услуги pro bono, также могут претендовать на определенные налоговые льготы. А в случае если оказание комплексной социальной юридической помощи привело к положительному результату, выразившемуся, например, в получении клиентом денег, субъект юридической помощи может иметь право на получение вознаграждения в размере не более десяти процентов от имущественного взыскания, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Для адвокатов, оказывающих услуги pro bono, также необходимо предусмотреть преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

Эти поощрения, безусловно, стимулируют развитие в юридическом сообществе Казахстана услуг на началах pro bono. Однако последнее слово в любом случае будет оставаться за самими юристами, так как услуги оказываются исключительно добровольно.

В своей предвыборной программе Президент Республики Казахстан отметил важную роль в продолжении инициированной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым социальной политики, которая, в свою очередь, направлена на расширение охвата нуждающихся слоев населения социальной помощью.

Следует отметить, что вопрос оказания социальной помощи нуждающимся гражданам в настоящее время является одним из приоритетных направлений в политике государства.

При этом одним из инструментов оказания социальной помощи гражданам является комплексная социальная юридическая помощь, которая оказывается на безвозмездной основе. Внедрение комплексной социальной юридической помощи – pro bono, безусловно, будет являться одним из действенных методов социальной поддержки граждан нашей страны.

Руководитель Департамента юстиции города Алматы Гульнара Кокобаева.