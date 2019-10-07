Будет разработана Концепция празднования 30-летия Независимости Казахстана

Вчера, 08:00

Создается государственная комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационно-правовую систему «ділет».

Сколько средств потратят на юбилеи Абая, аль-Фараби и 25-летие Конституции

В Указе Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года № 176 говорится: «Создать Государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан (далее - Государственная комиссия)».

К указу прилагаются Положение о Государственной комиссии и Состав государственной комиссии.

Согласно указу главы государства Государственная комиссия должна до 25 декабря 2019 года разработать Концепцию празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и до 29 февраля 2020 года разработать и утвердить План мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.