В Алматы открыли фронт-офис по сопровождению инвесторов

Вчера, 07:45

Фронт-офис привлечения инвестиций и сопровождения инвесторов по Алматинской области начал свою работу. Центр, который будет работать по принципу «одного окна», находится в Алматы по адресу ул. Желтоксан, 112, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе «KAZAKH INVEST».



«Фронт-офис, работа в котором выстроена по принципу «одного окна», предполагает не только комфортные условия для получения государственных услуг инвесторами, но и подразумевает доступность и прозрачность всех процедур, способствует эффективному взаимодействию с государственными органами», - подчеркнул заместитель председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Биржан Канешев.

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Во фронт офисе расположатся специалисты местных исполнительных органов, ЦОН-ов, РПП «Атамекен», ФРП «Даму», социально-предпринимательских корпораций (СПК), миграционных, таможенных и налоговых органов, а также нотариусы и переводчики.

Инвесторы и предприниматели будут обслуживаться по девяти направлениям, среди которых: предоставление государственных услуг, сопровождение проектов, маркетинговые и бухгалтерские услуги, консультации по государственным закупкам, сертификация CT KZ, помощь финансовых учреждений и институтов развития, защита прав и законных интересов бизнеса, а также содействие в решение вопросов, связанных с миграционной сферой, таможенными и налоговыми службами.

На сегодняшний день в информационно-мониторинговой системе АО «НК «KAZAKH INVEST» по Алматинской области находится 34 проекта с участием иностранных инвесторов на общую сумму 3,8 млрд долларов. Из них по 12 проектам ведутся строительно-монтажные работы, по 12 проектам ведется разработка проектной документации, 10 проектов прорабатываются для реализации в регионе. В целом, до конца года запланирована реализация 10 проектов с созданием 1200 рабочих мест.