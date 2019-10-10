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Назначен директор Службы внешней разведки

Сегодня, 08:00
Назначен директор Службы внешней разведки


Распоряжением главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В июне текущего года президент подписал Ууказ о том, что Служба внешней разведки «Сырбар» будет присоединена к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан. Таким образом, была образована Служба внешней разведки Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Назначен директор Службы внешней разведки

Байжанов Габит Жакыпбаевич родился 1 ноября 1963 года. Генерал-лейтенант внешней разведки.

С 2006 по 2009 год - заместитель директора Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности РК.

С 2009 по 2015 год - первый заместитель директора Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 2015 по 2018 год - директор Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 19 сентября 2018 по 12 февраля 2019 года - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности РК.

Государственные награды: орден «Да» II степени (2015 г.).

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