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В Нур-Султане доля безналичных платежей составляет всего 9%

Сегодня, 08:02
В Нур-Султане доля безналичных платежей составляет всего 9%


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что в столице слишком низкая доля безналичных платежей, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В Нурс-Султане показатель составляет 9%. Для сравнения, в Алматы – 69%. Данная проблема не только доставляет неудобства жителям и гостям города, но и приводит к росту теневой экономики.

«Поэтому поручаю министерству финансов совместно с акиматом города взять под строгий контроль наличие кассовых контрольных машин и карточных терминалов в торговых точках города и в сфере обслуживания», - заключил президент.


В Нур-Султане доля безналичных платежей составляет всего 9%

Бизнес должен идти по «манхэттенской тропе»

Еще один важный вопрос — передача поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса в местный бюджет с 2020 года. «После освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от уплаты налогов бюджет города уменьшится на 40-50 млрд тенге (103—128 млн долларов). Это ожидаемый результат, вынужденная, но необходимая мера по своей сути, чтобы вовлечь население города в бизнес», — сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы.

Глава государства сообщил, что проблемы поступлений в бюджет будут подробно обсуждаться на совещании по экономике 15 октября.

«Я думаю, мы подробно поговорим о дополнительных источниках в бюджет на совещании по экономике, которое я планирую провести 15 октября, и прошу правительство не делать из этого трагедию, лучше администрировать, и необходимые средства для пополнения запланированных потерь вы легко найдете, я считаю», - полагает Касым-Жомарт Токаев.

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