Ерлан Хаиров: Регионы борются за каждого инвестора

Вчера, 08:05

Инвесторы выбирают Казахстан, потому что в стране созданы комфортные условия для запуска проектов. При этом государство ориентируется на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые внедрены в странах с развитой экономикой. Об этом корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz рассказал посол по особым поручениям министерства

иностранных дел и члена Совета иностранных инвесторов при Президенте

Казахстана Ерлан Хаиров.



- Ерлан Картаевич, какие на сегодня созданы условия для привлечения иностранных инвестиций в страну?

- В первую очередь это благоприятный инвестиционный климат. Мы понимаем, что инвестор выбирает Казахстан, потому что ему здесь комфортно работать. Здесь мы ориентируемся на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Казахстан, изменив действующее законодательство, то есть внеся необходимые коррективы, стал членом комитета по инвестициям ОЭСР. Это стало одним из доказательств, что инвестиционный климат нашей страны находится на уровне стран ОЭСР. Но мы понимаем, что нельзя почивать на лаврах, и постоянно его улучшаем. Есть специальные совещательные консультативные органы. В первую очередь Совет иностранных инвесторов при президенте страны. Также эффективен Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре, и активно работает сам инвестиционный омбудсмен, которым является премьер-министр страны.

Вторая глобальная задача при привлечении инвестиций - это точечная помощь каждому инвестпроекту. Для этого мы выстроили трехуровневую систему. В декабре прошлого года Нурсултан Назарбаев принял решение о передаче функций привлечения инвестиций министерству иностранных дел. Это было сделано, чтобы вовлечь в работу огромный потенциал полезных связей (networking), который есть у наших посольств за рубежом. И это наши внешние представители, которые работают точечно с каждой компанией и готовы помогать каждой компании, которая проявляет интерес к инвестированию в Казахстане. Здесь речь идет не только о консультациях, но и в том числе об организации визитов в страну.

На центральном уровне это министерство иностранных дел, комитет по инвестициям и национальная компания Kazakh Invest. На региональном уровне у нас есть специальные заместители акимов областей, работают представители Kazakh Invest, также задействован директор Kazakh Invest по региону, который является внештатным советником акима области. Эта система позволяет следить за каждым запущенным в регионе проектом. Задача одна - чтобы ни одна инициатива иностранного инвестора не была потеряна. Кроме того, на центральном уровне правительство готово поддержать мерами государственной поддержки, предоставляя инвестиционные преференции.

- Что нового Казахстан сегодня может предложить иностранному инвестору?

- Мы, например, видим, что немецкие инвестиции – это 90% несырьевой сектор. И мы готовы инвесторам из-за рубежа, которые, так же как и немецкие, приходят в сектор машиностроения, и в дальнейшем помогать в организации запуска проектов. Перспективы здесь очень хорошие. Второй привлекательный сектор - логистика. Тот факт, что транзит товаров из Китая в Европу сегодня проходит через Казахстан, является основным при расчете потенциала. Мы ожидаем, что в 2020 году Казахстан будет получать от транзита товаров порядка 5 млрд долларов. Это новая для инвестиций ниша, где иностранные компании могут поучаствовать в растущем логистическом рынке. Третье направление - производство продуктов питания: казахстанские продукты востребованы на рынках ЕАЭС и в Китае. К тому же спросом пользуется и такой механизм инвестирования, как государственно-частное партнерство. Этот механизм, здесь Казахстан действительно улучшил законодательство, позволяет реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты. Отмечу, что многие инвесторы проявляют к ГЧП неподдельную заинтересованность. И, конечно, Международный финансовый центр «Астана», который для многих зарубежных компаний может стать точкой для вхождения на рынок Казахстана и на рынок ЕАЭС в целом. Инвесторам здесь также предоставляются особые преференции. В МФЦА действует английское право, а английский язык является рабочим.

- Какие законопроекты обеспечивают защиту инвестиций в Казахстане?

- Нужно разделять внутреннее и внешнее законодательства. Во внутреннем законодательстве разработан и работает предпринимательский кодекс. В нем есть отдельно блок, который касается инвестиций и их защиты, есть необходимые нормы о том, что невозможно у кого-то что-либо отнять без соответствующей компенсации на рыночных условиях. Также в Конституции гарантируются эти права. Нужно иметь в виду, что в соответствии с казахстанским законодательством, с Предпринимательским кодексом нет различий между иностранным инвестором и отечественным. У обоих равные условия. В некоторых странах есть практика, когда инвесторов все-таки различают. Когда мы выходим на переговоры, в том числе с другими государствами по специальным соглашениям, и показываем действующее законодательство, руководство стран отмечает, что равные условия для всех инвесторов вызывают доверие к Казахстану.

- Что касается внешнего законодательства?

- Если говорить о внешнем законодательстве – у нас подписано 48 соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций. Последние соглашения были подписаны Сингапуром, а до этого с ОАЭ и Японией. Эти страны были у нас в приоритете, потому что мы ждали их инвестиции. Здесь отмечу, что не все соглашения из 48 подписывались быстро. Переговоры по некоторым из них велись десятилетиями. Иногда потому, что у контрпартнера или у нас менялось законодательство. Всего в международной практике существует два основных экономических соглашения между странами: «Соглашение об избежании двойного налогообложения» и «Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций». Имея два этих соглашения с любой из стран, можно утверждать, что экономические отношения между Казахстаном и ими выстроены.

- В каких сферах инвесторов ждут больше всего?

- В приоритете инвестиции в несырьевой сектор и новые технологии. Приход высокотехнологичных проектов в страну дает возможность получать новые знания в ИТ-технологиях местным специалиста и будет влиять на формирование нового поколения профессионалов. На перспективу это будет формировать нацию, усиливая ее конкурентоспособность.



- Вы говорили о том, что инвестиционным омбудсменом является премьер-министр страны. Есть конкретное направление вопросов, с которыми к нему может обратиться инвестор?

- Инвестиционный омбудсмен разрешает проблемы, если они связаны с действиями государственного органа и несовершенством существующего законодательства. Он в досудебном порядке участвует в решении вопроса через диалог. Иностранным инвестиционным компаниям предоставляется площадка для обсуждения сложившейся ситуации. Проблемы, с которыми инвесторы обращаются, бывают различными: доступ к земле, налоговые и таможенные проверки и другое. Были даже вопросы по защите интеллектуальной собственности или недопонимания с местными акиматами. Если вопросы, с которыми обращаются инвесторы, носят системный характер, то это означает, что действующее законодательство в чем-то несовершенно. Например, если нормативы трактованы двояко, мы понимаем, что нужно конкретизировать и совершенствовать законы, и поднимаем на более высокий уровень обсуждение изменений – в Совет по улучшению инвестиционного климата при премьер-министре. В Совете иностранных инвесторов при президенте рассматриваются стратегические, глобальные проекты или задачи. При Верховном суде есть инвестиционная коллегия, где решаются вопросы связанные с крупными инвесторами.

- То есть в регионах инвестора ждут?

- Мы видим сейчас, что регионы борются за инвестора, конкурируют между собой. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, но стремление есть. К тому же каждый регион заботится и о своем собственном инвестклимате.