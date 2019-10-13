Каким будет tax free в Казахстане

Вчера, 08:05

Министерство культуры и спорта презентовало в мажилисе законопроект О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности, предусматривающий внедрение tax free и туристского сбора (bed tax) для иностранных туристов. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Как сообщил вице-министр культуры и спорта Уркен Бисакаев на презентации законопроекта, предлагается внедрить системы tax free (не для граждан ЕАЭС) и туристский взнос (bed tax) в размере 10% от месячного расчетного показателя. По расчетам ведомства, экономический эффект от внедрения Tax Free оценивается в 198 млрд тенге с 2019 по 2025 годы.

По tax free мы привлекли мирового оператора Global Blue, - уточнил Бисакаев.

По его словам, туристский взнос предусматривает сбор с иностранных туристов, останавливающихся в местах размещения - гостиницы, отели, хостелы. Как уточнил он журналистам, на первом этапе планируется внедрять Bed Tax в Нур-Султане и Алматы для гостиниц, имеющих категорию 4 и 5 звёзд. Поступивший сбор с иностранного туриста планируется направить только на развитие туризма и на продвижение Казахстана на целевых рынках.

Законопроект разработан для эффективной реализации, принятой в мае 2019 года госпрограммы по развитию туризма на 2019-2025 годы. Также по словам Бисакаева, планируется ввести меры господдержки в виде инвестиционных преференций и определение приоритетных туристских территорий (ПТТ). Данные территории будут определены правительством.

Участникам ПТТ дается возможность получения инвестиционных преференций - налоговые, натурные гранты - при строительстве туробъектов. Порог для признания данных проектов инвестиционными предлагается снизить с 2 млн МРП до 200 тыс. МРП, - сообщил Бисакаев на презентации.

Дополнительно планируется усовершенствовать механизм присвоения туристского кода.

На законодательном уровне это не закреплено. Поэтому мы систему туркодов предлагаем законодательно закрепить, чтобы все туроператоры, которые вывозят наших туристов за пределы Казахстана присваивали туркоды, - заключил Бисакаев, комментируя законопроект журналистам в кулуарах мажилиса парламента.

Ранее Kazakh Tourism сообщал, что внедрение tax free в пилотном режиме в Казахстане планируется в IV квартале 2019 года. Первым объектом, где будет реализована система возврата НДС Tax free станет ТЦ Esentai Mall в городе Алматы. Изначально Казахстан планировал внедрение tax free в 2022 году в аэропортах Нур-Султана, Алматы и Шымкента.