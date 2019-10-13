Просроченные кредиты имеют 10 тысяч заемщиков Банка Астаны

Вчера, 08:02

Около 10 тысяч заемщиков имеют долги перед Банком Астаны, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Первого кредитного бюро (ПКБ).



«Некоторые заемщики полагают, что при ликвидации банка просрочка по кредиту не начисляется, это ошибочное мнение. ПКБ предупреждает: не следует прекращать платить по своим финансовым обязательствам, т. к. они остаются неизменными, и по ним начисляется просрочка, даже если банк находится в стадии ликвидации. Заемщику необходимо сразу же обратиться в ликвидационную комиссию и уточнить условия оплаты своего займа», - сообщили в ПКБ.

Асем Нургалиева: Без нас кредитный рынок не работает

ПКБ часто сталкивается с ситуациями, когда заемщики даже не знают от том, что у них имеется просрочка. Они приходят в банк за новым займом, получают отказ и рекомендацию обратиться в ПКБ за персональным кредитным отчетом.

«В результате заемщик узнает, что у него была незначительная просрочка, которая испортила его кредитную историю и повлияла на решение банка о выдаче нового займа. Согласно данным аналитического центра ПКБ, сегодня просрочку по займам меньше 35 тыс. тенге имеют более 1,9 тыс. человек, и почти 500 человек - менее 9 тыс. тенге. Вероятнее всего, эти клиенты по каким-либо причинам не догадываются о существующей просрочке. Даже если сумма просрочки незначительная, количество дней просрочки растет с каждым днем. Поэтому мы настоятельно рекомендуем проверить свою кредитную историю», - пояснила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева.