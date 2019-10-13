Зауре Ахмерова: Спрос на генетические паспорта вырос в 5 раз

Вчера, 08:04

Спрос на генетические паспорта в Казахстане неуклонно растет. Заказывают «генетический код» те, кто хочет узнать предрасположенность к разным заболеваниям, переносимость препаратов или выявить наклонности ребенка к определенному виду спорта. О том, что из себя представляет полный генетический паспорт, насколько выгодно предоставлять такую услугу и ее маржинальности в интервью корреспонденту «Капитал.kz» рассказала директор международного медицинского центра On Clinic в Алматы Зауре Ахмерова.



- Зауре Айдаровна, сейчас на рынке медицинских услуг все большей популярностью пользуется изготовление генетического паспорта. По вашим оценкам, сколько клиник уже предлагают такие услуги?

- По нашим оценкам, в Алматы – не более пяти. Как правило, проведением генетических исследований в основном занимаются специализированные центры и лаборатории, мы же являемся единственной клиникой урогинекологического профиля, которая предоставляет такую услугу пациентам. Услуги по изготовлению генетического паспорта предлагают также и крупные салоны красоты, клиники пластической хирургии. ДНК-паспорта изготавливаются ими для того, чтобы выявить лекарственную переносимость на определенные препараты, и стоит ли делать ту или иную косметическую процедуру.

Генетический паспорт насчитывает 280 страниц



- Насколько маржинален бизнес по составлению таких паспортов?

- Учитывая очень дорогостоящее оборудование, на котором производится исследование ДНК и стоимость услуг, на рынке маржа незначительна. На рынке РК обычно клиника с каждой процедуры зарабатывает в среднем 10%.

- Нужно ли клинике получать специальный сертификат для того, чтобы запустить услугу по предоставлению генетических паспортов?

- Какой-то специальной лицензии для того, чтобы предоставлять генетические паспорта, не требуется. Главное – клинике необходимо иметь лицензию на медицинскую деятельность. В нашей клинике забор биоматериала осуществляет специально обученный за рубежом врач, который по совместительству является онкологом. Он же интерпретирует полученные результаты пациенту. А вот расшифровку генетического кода делает врач-генетик в лаборатории в Москве.

- Есть ли на рынке Казахстана дефицит таких специалистов?

- Да, на рынке наблюдается дефицит как генетиков, так и врачей, которые могли бы интерпретировать генетические паспорта.

- Насколько выгодно запускать клинику, которая зарабатывала бы только на таких паспортах?

- Услугу по генетическим паспортам достаточно сложно реализовать в Казахстане, потому что менталитет казахстанцев пока таков, что они не готовы проводить превентивные меры для предотвращения заболеваний. Все-таки, для выхода на прибыль клинике лучше диверсифицировать свой бизнес, запускать несколько видов услуг.

Не нужно забывать, что организация лаборатории в Казахстане потребует заметных инвестиций. Стоимость оборудования, на котором происходит генетическое исследование ДНК, составляет около $1 млн. И, конечно, потребуется пул профессиональных генетиков, биотехнологов и специалистов по антивозрастной медицине.

- Насколько вырос спрос на такие паспорта за 3 года?

- Спрос на эту услугу увеличился, так как появилось больше доступной информации о ней. Например, в 2017 году в нашей клинике было составлено 10 генетических паспортов, в 2018-м – 50. И эта цифра растет с каждым годом.

Обычно генетический паспорт заказывают люди в возрасте 30+, которые интересуются своим здоровьем и здоровьем своего ребенка.

Востребованы генетические паспорта и у молодых пар, которые планируют ребенка. Часто услуга по составлению ДНК-паспорта также предлагается ЭКО-центрами, где параллельно делаются различные генетические исследования, связанные с перинатальной диагностикой. Интересно, что спрос на такие услуги наблюдается среди людей абсолютно разного социального статуса и пола.

Первый генетический паспорт появился у нас в стране около трех лет назад. Он представляет из себя информацию о геноме человека, с ее помощью можно выявить предрасположенность к тем или иным заболеваниям, узнать состояние здоровья, переносимость, усвояемость тех или иных продуктов, уровень метаболизма, восприимчивость к антибиотикам и даже выявить этническую группу человека.

Для того чтобы узнать свой генетический код, человеку нужно сдать слюну. Данные ДНК, полученные с помощью этого анализа, расшифровываются врачами-генетиками и заносятся в документ – специальную книгу (генетический паспорт).

- Каких проблем со здоровьем можно избежать, используя генетический паспорт?

- На сегодняшний день научно доказанных заболеваний, которые зависят от изменения гена, насчитывается 323.

С помощью генетического паспорта мы выявляем предрасположенность к таким распространенным заболеваниям, как онкология, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, сахарный диабет, артрит и т.д. Также можно выявить статус носительства наследственных заболеваний (онкологические и психические заболевания, синдром Дауна), определить индивидуальную чувствительность к определенным лекарственным препаратам, особенность обмена веществ.

Например, в паспорте может быть указано, что вероятность возникновения сахарного диабета составляет 50% из 100%. Этот показатель может говорить о том, что стоит сократить потребление сахара, мучного, периодически проверять поджелудочную железу.

Также генетические паспорта рекомендуем делать новорожденным – ДНК не меняется с возрастом. Интересно, что с помощью анализа слюны по ДНК можно будет выявить предрасположенность ребенка к определенному виду спорта и соответственно развивать его в этом направлении.

Как уже говорила ранее, ДНК-паспорт также отражает уровень метаболизма человека: какие продукты ему можно потреблять, какие нет. Можно выявить, за счет каких продуктов человек начнет терять в весе, а за счет каких – набирать его.

- Сколько дней изготавливается такой паспорт?

- Около 6-7 недель. Три года назад эта процедура занимала порядка шести месяцев.

- По вашей статистике, риск возникновения каких заболеваний остается самым высоким у казахстанцев?

- Онкологических. Когда мы запустили услугу по изготовлению генетического паспорта, наши первые пациенты хотели выяснить не предрасположенность к определенным заболеваниям, а свои этнические корни. А именно, какая гаплогруппа в их ДНК превалирует. Заметным спросом эта услуга пользовалась у метисов.

- Сколько на рынке стоит услуга по составлению такого паспорта?

- В нашей клинике – 230 тыс. тенге. На казахстанском рынке стоимость этой услуги варьируется от 195 тыс. – 389 тыс. тенге. На международном – самая известная лаборатория, которая находится в Люксембурге, предоставляет эту услугу за 854 тыс. тенге.

Такой заметный разрыв в ценах на рынке Казахстана связан с тем, что некоторые клиники предлагают более укороченный вариант генетического паспорта. С его помощью можно определить лишь некоторые параметры, к примеру, восприимчивость к определенным заболеваниям. И нужно иметь в виду, что ценообразование в разных клиниках обусловлено технологиями, которыми пользуются при составлении генетического паспорта, исходя от той базы, которой обладает лаборатория при составлении анализа.

- Почему все анализы отправляют в лабораторию в Москву?

- По нашей информации, все медицинские учреждения Казахстана, которые предлагают услуги по генетическим паспортам, отправляют анализы за рубеж. Дело в том, что у нас в стране нет лабораторий такого уровня, которые могли бы делать обширную расшифровку ДНК-анализа.

После забора слюны анализ отправляется в Москву, а после его получения мы помогаем в интерпретации результатов для пациента, в случае необходимости даем рекомендации по лечению и здоровью.

- Какие новые услуги могут появиться на рынке медицинских услуг через 2-3 года?

- В медицине постоянно появляются новые технологии. Тенденция такова, что в ближайшей перспективе органы для трансплантации будут печататься на 3D-принтере. К тому же делаются большие шаги в лечении онкологических заболеваний. И в этом есть огромная заслуга секвенирования ДНК. В скором времени оно станет настолько точным, что можно будет использовать образец крови для поиска «редкого» ДНК, например ДНК опухолевой клетки или даже вируса.

У опухолевых клеток в крови обнаружены два типа ДНК: первый – ДНК «циркулирующих» опухолевых клеток, которые откололись от исходной опухоли и распространяются через кровь; и второй – «бесклеточная» ДНК. Можно будет выяснить наличие опухоли, которая является основной. И это можно будет сделать без сканирования, операций, а анализ ДНК может также показать, какое конкретное лечение уместно. Все это называется «жидкой биопсией», то есть способностью сделать биопсию опухоли, не разрезая ее, а основываясь только на анализе крови.

Предполагаю, что через несколько лет генетический паспорт будет иметь каждый ребенок еще с рождения.

- Обсуждается ли на уровне Министерства здравоохранения РК включение услуги по изготовлению генетических паспортов в обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)?

- Насколько мне известно, пока нет. Между тем, если генетические паспорта будут у каждого казахстанца, то это поможет оздоровить социум республики.