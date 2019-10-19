На KASE доллар приближается к отметке 390 тенге

Вчера, 08:06

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 октября 2019 года на 11:00 составил 389,96 тенге. По сравнению с данными на утро 17 октября (389,71 тенге/$1) нацвалюта к доллару подешевела на 0,25 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



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По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 391,2 тенге, Алматы — 392 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 18 октября составляет 389,94 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.