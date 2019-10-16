Средневзвешенный курс доллара на KASE - 389,62 тенге

16-10-2019, 08:10

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 октября 2019 года на 17:00 составил 389,62 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 389,30 тенге за доллар США, максимальный – 389,90 тенге, курс закрытия — 389,60 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 65 млн 243 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой – 204.

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Средневзвешенный курс американской валюты на 15:30 сложился на уровне 389,59 тенге.

По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 391 тенге, в Алматы – 391,7 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 15 октября составляет 389,62 тенге за 1 доллар США. 16 октября, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 389,59 тенге за 1 доллар.