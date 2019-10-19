Перспективный треугольник: Казахстан – Монголия – Китай

Вчера, 08:02

Казахстанско-монгольские бизнес-отношения на протяжении долгого времени касались реализации совместных проектов, направленных на развитие целого ряда производственных кластеров. Кажется, что по итогам встреч премьер-министров двух стран, а также деловых переговоров делегаций удастся сдвинуть многие не решенные вопросы с мертвой точки.

Стоит отметить, что позиции Аскара Мамина и Уаахнагийна Хурэлсуха по ряду ключевых моментов в области торгово-экономических отношений совпали. Следует напомнить, что в июне 2019 года прошла встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с первым президентом Монголии Пунсалмаагийном Очирбатом, где также отмечалась важность создания и развития перерабатывающей промышленности.

Совершенно очевидно, что подобные инициативы позволят обеим сторонам обеспечить большую экономическую самостоятельность и устойчивость. Согласно официальной статистике КС МНЭ РК, за период с 2015 по 2018 год показатель внешнеторгового оборота двух стран достиг отметки в $283 360,40 тыс. (прирост за период – 39%). При этом необходимо отметить, что ежегодный прирост составляет в среднем 38%.

Об экономической заинтересованности в казахстанско-монгольском сотрудничестве часто заявляется обеими сторонами. Тем не менее в 2018 году в СМИ не раз отмечалось, что на уровне реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики возникают проблемы и трудности. И хотя в данном направлении предпринимаются небезуспешные шаги, однако пока деловое сотрудничество не так динамично.

В это самое время орбита влияния Китая все в большей степени затрагивает и вовлекает экономику Монголии. Объяснение этому самое простое: другие покупатели монгольского сырья и товаров пока не появились, из-за чего цены на них все еще на низком уровне. В связи с этим представляется интересным дальнейшее развитие казахстанско-монгольских торгово-экономических отношений. Особенно интересно, как в условиях ограниченности финансовых ресурсов и сдерживания возможности реализации оговоренных направлений удастся воплотить озвученные проекты в жизнь?

Исторический шанс для нас и для них

Сохранять экономическую стабильность и создавать условия для устойчивого развития в треугольнике Казахстан – Монголия – Китай важнейшая задача правительств трех стран в современной мировой обстановке. К тому же предпосылки к этому имеются в полной мере. Как раз за счет сложившихся исторических и социально-экономических связей до сегодняшнего дня удавалось реализовывать имеющийся потенциал.

Международным торгово-экономическим отношениям в условном треугольнике в различные периоды были присущи различные исторические формации.Так, если уйти в глубь истории, то периодМонгольской империи характеризовался нахождением территории Китая и нынешнего Казахстана в зависимом положении. Уже в качестве автономной части Поднебесной Монголия успела побыть в период правления маньчжурской династии Цин. Позже, в 1911 году поддержка Российской империи способствовала тому, чтобы внешняя Монголия получила автономию, а позднее и тому – чтобы она стала самостоятельным государством. При этом важно обратить внимание, что в период с 1920 по 1991 год зоны экономического влияния СССР включали также и Монголию.

Не будет преувеличением сказать, что Монголия на данном этапе своего социально-экономического развития переживает период испытания на прочность. Сокращение прибыли компаний, уровня занятости и доходов государственного бюджета стали результатом кризиса мировой экономики, падения спроса и снижения цен на сырьевые ресурсы, которые экспортируются Монголией (в основном это медь и уголь). Так как ведущую статью доходов бюджета (более 60%) занимают вышеотмеченные сырьевые ресурсы, то экономика страны сразу начала испытывать дискомфорт из-за падения мировых цен.

Согласно данным государственного комитета статистики Монголии, реальный рост ВВП в 2011 году составил 17,3%, в 2014-м – данный показатель снизился до 7,9%, в 2015-м – до 2,3%, а в 2018-м пошел обратный рост в 6,9%. Вместе с тем в годы, когда цены на сырьевые товары были высокими, ежегодный рост ВВП превышал отметку в 10%.

Усугубление данного обстоятельства происходит также из-за того, что в качестве основного покупателя сырья из Монголии выступает Китай. Монопольное положение Поднебесной очень сильно влияет на ценовую политику на рынке Монголии. В этих условиях настоятельной необходимостью для стабильного развития современной Монголии выступает не столько диверсификация экономики, сколько поиск новых внешнеэкономических партнеров на мировом рынке. В случае партнерства с Казахстаном это может выражаться в развитии обрабатывающих и наукоемких отраслей экономики.

Важно отметить, что в долгосрочные цели устойчивого развития Монголии входит не просто реализация сырьевых ресурсов. Так как понятно, что экономические и финансовые проблемы страны в этом случае решаются не в полной мере. Глубокая переработка сырья и создание на территории Монголии соответствующих производств, промышленных центров, которые основаны на современных технологиях, становятся объективной потребностью.

Прогнозы специалистов Всемирного банка сводятся к тому, что в ближайшие десять лет монгольская экономика будет расти в среднем на 15% в год. Вполне очевидно, что этот факт должен заставить казахстанских предпринимателей быть готовыми к сотрудничеству в стратегически важных отраслях экономики обеих стран. Речь в данном случае идет о горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и туризме.

Экономические приоритеты важнее

В целом, можно заметить некоторую схожесть в нынешнем положении обеих стран в треугольнике Казахстан – Монголия – Китай. Так, к примеру, Монголия, как и Казахстан, побывала в составе советской системы социалистических стран, поэтому у нее есть стремление сохранить экономический суверенитет.

Структура экспорта сегодняшней Монголии в Китай демонстрирует то, что она своеобразный поставщик сырья в Поднебесную, быстрыми темпами идущей к мировому лидерству. Необходимость преодоления растущего экономического влияния могущественного Китая в части внешней торговли, инвестиций, кредитов стоит на пути реализации собственного экономического курса. Очевидно, власти Монголии понимают, что из-за дальнейшего развития в данном направлении могут последовать негативные последствия для экономики, серьезно зависимой от КНР.

В приграничном сотрудничестве ВКО с монгольскими аймаками экономические интересы Казахстана. Хотя обе страны не имеют общей границы, тем не менее ранее властями Баян-Улгийского округа Монголии в ходе встреч с руководством ВКО предлагалось сократить дорогу от границы Монголии до Восточного Казахстана. В данном случае заинтересованность Казахстана заключается в экспорте в Монголию продукции сельского хозяйства: зерна, кондитерских изделий, молочной продукции и т.д.

В то время как реализация значимых проектов в горнодобывающей промышленности и создание транспортной инфраструктуры представляют интерес крупных казахстанских компаний. Связано это с тем, что треугольник Казахстан – Монголия – Китай является важным транзитным коридором в Восточной Азии. Поэтому и Правительство Казахстана заинтересовано в развитии совместных транспортных проектов. Модернизация автодорог, а также увеличение транзитного грузопотока в числе подобных проектов.

Следует отметить, что именно географическое положение Монголии определило ее важное геоэкономическое место в Центральной Азии. Как ни странно, она сегодня представляет предпринимательский интерес не только для Китая и Казахстана, но и для Японии, Южной Кореи, стран Европы и США.

В целом, судя по динамике товарооборота между Казахстаном, Монголией и Китаем, текущая обстановка благоприятствует развитию казахстанско-монголо-китайских отношений. Так, согласно даным КС МНЭ РК, за период с 2015 по 2019 год (январь-июль) общий товарооборот РК с КНР составил $43 091 015,9 тыс., а ежегодный прирост в среднем на уровне 1,5%. Примечателен тот факт, что удельный вес Китая в общем объеме экспорта Казахстана составляет 14,1%, а Монголии, по оценкам Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества – около 67%. Хотя, экономические процессы с элементами интеграции в треугольнике еще на стадии своего формирования, но за счет паритетного участия в совместных крупных проектах (транспортных и энергетических коридорах и др.) вполне можно добиться впечатляющих результатов.

На сегодня мировая экономика характеризуется периодом дисбаланса, также – усилением конкуренции КНР и США, перераспределением сырьевых и финансовых ресурсов. Как ни странно, созданию условий для расширения многосторонних связей в треугольнике Казахстан – Монголия – Китай способствуют именно данные обстоятельства. Конкретно в этом случае они объективно способствуют превращению макротреугольника в образец стабильности, мира, долгосрочных торгово-экономических отношений.



Арсен Малтабаров, магистр социальных знаний (мировая экономика)

