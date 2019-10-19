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Тегерану удается обходить американские санкции

Вчера, 08:09
Тегерану удается обходить американские санкции


Иран по-прежнему способен реализовывать нефть путями, о которых никто не знает, сообщает общеарабский телеканал Аль-Арабийя со ссылкой на заявление главы администрации президента Ирана Махмуда Ваези. Об этом пишет Интеофакс-Казахстан.

Те, кто пытается помешать экспорту нашей нефти, не знают, как мы её продаём,- цитирует телеканал высокопоставленного чиновника.

Враги пытались помешать Ирану продавать собственную нефть, однако мы продолжаем это делать - и они продолжают оставаться в неведении, как Иран ее реализует, - еще раз подчеркнул Махмуд Ваези.

Аль-Арабийя со ссылкой на данные компаний, осуществляющих мониторинг передвижения танкеров, сообщает, что с мая 2019 года, когда США ввели полномасштабное эмбарго на экспорт иранской нефти, он упал до менее чем 300 тыс. баррелей в сутки. Этот показатель начал постепенно снижаться с уровня примерно в 2 млн б/с после ноября 2018 года, когда Соединенные Штаты только объявили о возобновлении санкций в отношении Тегерана.

В результате Международный валютный фонд и Мировой банк прогнозируют, что ВВП Ирана в 2019 году снизится на 9%.
Телеканал также приводит данные международной компании по сбору и анализу информации о товарных рынках Kpler, в соответствии с которыми запасы иранской нефти, хранящейся на танкерах и в сухопутных резервуарах, за последние пять месяцев с мая 2019 года резко увеличились и достигли рекордных 120 млн баррелей.

По данным Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), во время действия предыдущих санкций в период 2012-2016 года общие резервы иранской нефти на суше и на море, которые использовались для осуществления спонтанных операций, составляли около 55 млн баррелей.

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