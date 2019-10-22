МВФ намерен договориться о пересмотре квот до конца 2023 года

22-10-2019, 08:04

Международный валютный фонд (МВФ) завершил безрезультатно 15-й пересмотр квот и начнёт работу над 16-м, договориться по которому намерен до конца 2023 года. Такое заявление содержится в коммюнике Международного валютного финансового комитета (IMFC), который провёл в Вашингтоне специальную сессию, посвящённую ресурсной базе МВФ. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы отмечаем отсутствие прогресса в увеличении квот в рамках 15-го пересмотра и призываем исполнительный совет завершить свою работу по 15-му пересмотру и по пакету реформ в области ресурсов и управления МВФ и как можно скорее представить доклад совету управляющих. (...) После 15-го пересмотра мы намерены вновь рассмотреть вопрос об адекватности квот и продолжить процесс реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу квот, причем работа над пересмотром будет продлена с 2020 года до не позднее 15 декабря 2023 года», - говорится в документе.

Квоты играют в фонде сразу три роли - они определяют взносы стран, за счет которых формируется капитал МВФ (квоты выражаются в специальных правах заимствования - СДР, расчетной единице МВФ), размер квоты определяет право голоса страны-участницы при принятии решений фонда, на основе квоты определяется сумма финансирования, которую государство может получить от фонда.

При этом решено удвоить заёмный капитал МВФ в рамках так называемых NAB (New Arrangement to Borrow, новые соглашения о заимствованиях).

«Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения вопроса об удвоении новых механизмов заимствования и о дальнейшем раунде двусторонних заимствований после 2020 года», - отмечается в заявлении.

Таким образом, как сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак, принимавший участие в сессии, МВФ официально признала провал 15-го пересмотра.

«Впервые в выступлении Кристалины (директор-распорядитель МВФ - Кристалина Георгиева - прим. ИФ) это четко прозвучало, что это означает, что никакого увеличения капитала не будет. Работа над увеличением квотного капитала банка завершается. Процесс, запущенный в 2010 году и который назывался 15-е общее пополнение капитала, закончили официально. Это значит, что теперь нужно формировать переговорную позицию или базовые условия для начала запуска процесса о 16-м пересмотре. 15-й закончился с нулевым результатом», - сказал он.

Для увеличения NAB потребуется получить согласие всех стран, участвующих в этих соглашениях. В настоящее время участниками соглашения являются 40 стран, общий размер ресурсов, которые они могут предоставить, составляет SDR 182 млрд, или 250 млрд долларов. Для того, чтобы фонд мог задействовать средства на конкретные программы, необходимо одобрение 85% кредиторов, имеющих право голоса. БРИКС обладает правом вето на решения по NAB.

Сергей Сторчак пояснил, что для получения согласия по увеличению участия в NAB каким-то странам, в том числе, США, нужно будет обратиться к своим парламентам. Однако большая часть участвует в NAB международными резервами.

В ходе предыдущего, 14-го, пересмотра, о проведении которого лидеры G20 договорились в 2010 году и который вступил в силу в 2016 году, квотные ресурсы были удвоены - до 477 млрд SDR (около 660 млрд долларов), при этом более 6% квот было перераспределено от развитых стран развивающимся. В итоге Китай стал третьим по размеру квоты государством - членом МВФ, а Бразилия, Индия и Россия вошли в число 10 крупнейших акционеров. Однако даже с учетом этого доли emerging markets в фонде остались не сообразными их весу в мировой экономике.