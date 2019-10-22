Президент поручил разобраться с ростом цен на хлеб и уголь

22-10-2019, 08:01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам принять неотложные меры в связи с ростом цен на «социальный» хлеб и уголь. Об этом Глава Государства сообщил на своей странице в Twitter.

«В связи с ростом цен на «социальный» хлеб Правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле», - написал Касым-Жомарт Токаев.

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Отметим, с начала текущего года (сентябрь 2019 г. к декабрю 2018 г.) повышение цен отмечено на пшено на 52,4%, рис – на 22,6%, картофель – на 19,6%, муку – на 16,5%, баранину – на 14,7%, рыбу мороженую – на 13,9%, говядину – на 13,1%, конину – на 12,1%, хлеб, мясо птицы – по 10%, свинину – на 9,4%, макаронные изделия – на 8,9%, кофе – на 8,2%, изделия из мяса – на 7,7%, сыр сычужный – на 7,3%, булочные и мучные изделия – на 6,3%, чай – на 5,7%, колбасные изделия – на 5,5%.