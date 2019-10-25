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Акции Twitter подешевели почти на 20%

Вчера, 07:46
Акции Twitter подешевели почти на 20%


Акции компании Twitter Inc., владеющей одноименной социальной сетью, на премаркете упали более чем на 18%, опустившись ниже 32 долларов за штуку. Накануне, 23 октября, торгами акциями Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) закрылись на отметке 38,83 доллара, пишет РБК.

На германской бирже Deutsche Boerse стоимость акций Twitter упала 24 октября до 27,565 евро, что на 21,5% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (35,14 евро).


Акции Twitter подешевели почти на 20%

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24 октября Twitter опубликовал отчет, из которого стало известно, что в третьем квартале 2019 года чистая прибыль компании составила 36,522 млн долларов против 789 млн долларов в третьем квартале прошлого года. При этом квартальная выручка компании выросла до 824 млн долларов, однако этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков (874 млн долларов).

«Несмотря на трудности, результат квартала подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования в деле обеспечения долгосрочного роста. Однако предстоит еще сделать многое, чтобы повысить доходность продуктов», — прокомментировал результаты деятельности компании финансовый директор Twitter Нед Сигал.

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