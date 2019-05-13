Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO

Вчера, 07:36

Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в 45 долларов за акцию. Свой первый день торгов ценные бумаги компании начали в минусе, а завершили на уровне 41,57 доллара, что, как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), ознаменовало редкое первоначальное падение для таких акций. Капитализация компании в итоге составила примерно 76 млрд долларов, пишет РБК.



В октябре прошлого года перед публичным размещением ведущие финансовые конгломераты Goldman Sachs и Morgan Stanley оценивали Uber в 120 млрд долларов.

Uber объявил о размещении акций

В целом фондовые рынки на этой неделе, поясняет WSJ, снизились на фоне роста опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем. Утром в пятницу, 10 мая, акции продавались плохо, прежде чем восстановиться к вечеру, а индекс S&P 500 за неделю упал на 2,2%.

«Мы знали, что у нас впереди непростой день», — сказал в комментарии The Wall Street Journal после начала торгов гендиректор Uber Дара Хосровшахи. Uber, добавил он, — это «компания, которая пережила тонну нестабильностей в своей истории». «И мы всегда проходили через них», — заверил он.

По словам профессора из Университета Флориды Джея Риттера, общая сумма, которую потеряли инвесторы, купившие акции Uber во время IPO, стала максимальной по меньшей мере с 1975 года (617 млн долларов за день). Другие IPO показали гораздо худшие результаты в процентном отношении, однако потери инвесторов в случае с Uber настолько велики из-за предложения компании, поясняет газета. Всего Uber удалось привлечь 8,1 млрд долларов.

IPO компании, замечает WSJ, является одним из крупнейших за всю историю и крупнейшим с тех пор, как в 2014 году публичной стала Alibaba Group Holding Ltd. Во время IPO Uber, отмечает издание, был оценен примерно в 82 млрд долларов, что стало ниже прежних оценок, которые варьировались в диапазоне от 90 млрд до 120 млрд долларов.