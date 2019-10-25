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Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Шымкента

Вчера, 07:52
Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Шымкента


Правительственная рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым встретилась с жителями Шымкента. Во встрече приняли участие аким города Ерлан Айтаханов, министры здравоохранения Елжан Биртанов, образования и науки Асхат Аймагамбетов, труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, вице-министры культуры и спорта Уркен Бисакаев, информации и общественного развития Данияр Есин.

Вице-премьер рассказал шымкентцам о реализации приоритетных задач, обозначенных Президентом в Послании народу Казахстана. Бердибек Сапарбаев в своём выступлении коснулся всех сфер: образования, здравоохранения, социальной поддержки и др.

Он подчеркнул, что руководством страны уделяется особое внимание исполнению социальных обязательств государства и развитию социальной сферы. Об этом свидетельствует тот факт, что порядка 45 процентов республиканского бюджета направлено на социальную сферу. Однако поддержка не должна порождать иждивенчества. Государственная помощь должна оказываться лишь нуждающимся гражданам. В этой связи Правительством страны планируется внесение соответствующих изменений в законодательство.

«Когда есть общественное согласие, будет и положительный результат, и благополучие, и процветание. Президент Касым-Жомарт Токаев делает на этом важный акцент. Это касается диалога государства и общества. Здесь нужно задействовать потенциал неправительственных организаций. Правительством страны разрабатываются две концепции: «Слышащего государства» и развития гражданского общества до 2025 года. Они должны быть готовы до конца текущего года. В этих документах затрагиваются вопросы открытого правительства и эффективной обратной связи с населением. Не должны оставаться без ответа ни одно обращение граждан, ни одна жалоба», — подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер отметил необходимость усиления деятельности общественных советов. Нужно улучшать их работу, чтобы исключить формализм, считает он.

Также на рассмотрении в Парламенте находится проект закона «О статусе педагога», которым предусматривается расширение профессиональных прав, сокращение нагрузки, повышение статуса учителей.

Бердибек Сапарбаев рассказал о социальной защите, поддержке талантливых детей, занятости, развитии культуры и спорта.

Шымкентцы смогли задать свои вопросы вице-премьеру и министрам, озвучить пожелания и предложения. В частности, их интересовали вопросы усиления борьбы с коррупцией, повышения качества образования, поддержки социально-уязвимых слоев населения, социального обеспечения и другие. На все вопросы были даны ответы. По вопросам, которые требуют дополнительного изучения, вице-премьер поручил разобраться в соответствии с законодательством в кратчайшие сроки.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев провёл приём граждан по личным вопросам, а также встретился с ветеранами.

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