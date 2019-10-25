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Доллар торгуется возле отметки 389 тенге

Вчера, 07:58
Доллар торгуется возле отметки 389 тенге


Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 октября 2019 года на 11:00 составил 388,93 тенге. По сравнению с данными на утро 23 октября (388,94 тенге/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,01 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.


Доллар торгуется возле отметки 389 тенге

Нацбанк будет сглаживать любые валютные колебания


По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 390,5 тенге, Алматы — 391,3 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 24 октября составляет 388,96 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

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