Доллар торгуется возле отметки 389 тенге

Вчера, 07:58

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24 октября 2019 года на 11:00 составил 388,93 тенге. По сравнению с данными на утро 23 октября (388,94 тенге/$1) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,01 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



Нацбанк будет сглаживать любые валютные колебания



По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:15 составляет 390,5 тенге, Алматы — 391,3 тенге.

Официальный (рыночный) курс Нацбанка на 24 октября составляет 388,96 тенге за 1 доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару США на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.