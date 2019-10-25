В рейтинге Doing Business Казахстан занял 25-е место

Вчера, 07:56

Как показывает исследование Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020», страны Европы и Центральной Азии увеличили темп и без того динамичных улучшений делового климата: они внедрили 56 реформ и вышли на ведущие позиции в мире по реформам в сферах налогообложения и обеспечения исполнения контрактов, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.



Две страны Европы и Центральной Азии входят в число 20 самых благоприятных в мире для ведения бизнеса: Грузия занимает 7-е место, а Северная Македония – 17-е. Таджикистан вошел в десятку стран, в которых деловой климат заметнее всего улучшился за 12-месячный период, завершившийся 1 мая 2019 года.

Казахстан в рейтинге «Ведение бизнеса 2020» поднялся с 28-го на 25-е место. Совокупный показатель оценки легкости ведения бизнеса и эффективности работы регуляторных органов - 79,6 балла (лучший показатель 100 баллов).

Эксперты отметили, что РК упростила процедуру открытия бизнеса, введя регистрацию налога на добавленную стоимость на момент учреждения; упростила работу с разрешениями на строительство благодаря упорядочению экспертной оценки проекта строительства, а также за счет улучшения процедуры подключения к системе водоснабжения. Республика улучшила доступ к кредитам, автоматически расширив обеспечительный интерес на активы, полученные в результате использования исходных активов, доходы, полученные от этих активов и на заменивших их активы. Казахстан также предоставил обеспеченным кредиторам абсолютный приоритет на получение выплат при процедурах банкротства должника и улучшил доступ к кредитной информации за счет данных, полученных от предприятий розничной торговли

Казахстан сделал регистрацию собственности дешевле за счет уменьшения регистрационных сборов. Но Казахстан также усложнил передачу собственности, требуя дополнительное подтверждение оплаты госпошлины. Республика усложнила решение проблемы неплатежеспособности, введя требование голосования всеми кредиторами за план реабилитации, независимо от влияния на интересы.

«Страны Европы и Центральной Азии продолжают добиваться заметных успехов в создании условий для предпринимательства и в содействии экономическому росту, – отметил Сантьяго Крочи Даунс, руководитель программы в отделе, занимающемся подготовкой доклада «Ведение бизнеса». – По мере нарастания динамики реформ отстающие страны смогут перенять передовой опыт, накопленный их соседями».

Регион стал мировым лидером по числу реформ в области налогообложения (девять реформ) – сегодня 22 страны региона разрешают подачу налоговых деклараций в электронном виде, а также в сфере обеспечения исполнения контрактов (шесть) – сегодня в регионе Европы и Центральной Азии действует самая эффективная система арбитражного судопроизводства. Кроме того, страны Европы и Центральной Азии отличаются легкостью процесса регистрации прав собственности на недвижимое имущество: стоимость передачи прав собственности на объект недвижимости – в среднем 2,7% его стоимости – ниже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода (4,2% соответственно).

Европа и Центральная Азия также продемонстрировали достойные результаты и в долгосрочном плане: за 17 лет, в течение которых проводится исследование «Ведение бизнеса», многие страны снизили требования к размеру минимального оплаченного уставного капитала и усовершенствовали системы кредитной отчетности.

Азербайджан, Кыргызстан, Косово и Узбекистан вошли в число 20 стран мира, в которых наблюдались наиболее ощутимые улучшения. Таджикистан смог поднять свой рейтинг благодаря реформам в сферах создания предприятий, международной торговли и получения кредитов. Таджикское правительство ввело ускоренный порядок таможенной очистки при экспорте скоропортящихся товаров и облегчило доступ к кредитам за счет создания современного реестра залогового обеспечения.

В Российской Федерации за истекший год было осуществлено три реформы, включая ускорение процесса подключения к электросетям и упрощение требований налогового законодательства. Защита прав миноритарных инвесторов была усилена за счет ужесточения требований к прозрачности корпоративной отчетности.

В Сербии и Украине было осуществлено по шесть реформ. Обе страны упростили процессы получения разрешений на строительство и подключение к электросетям, а также усилили защиту прав миноритарных инвесторов. В Сербии был облегчен процесс уплаты налогов, а в Украине создан новый кредитный реестр и повышена прозрачность системы управления землепользованием.

Не вполне удовлетворительными остаются в регионе результаты в сфере получения разрешений на строительство и подключения к системе электроснабжения. Для получения необходимых разрешений на строительство в регионе требуется в среднем 170 дней, тогда как в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода – 152 дня. Аналогичным образом на то, чтобы подключить новый склад к системе электроснабжения, в странах Европы и Центральной Азии необходимо в среднем почти 100 дней – на 25 дней больше, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.

Большинство стран региона не снижают темпы осуществления реформ, однако несколько стран по-прежнему отстают. В Болгарии за последние пять лет не было проведено ни одной реформы, направленной на улучшение делового климата, в Боснии и Герцеговине за этот же период осуществлено всего три таких реформы, а в Черногории – четыре.