Новости / Государство

Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции

Вчера, 07:58
Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции


Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного собрания проект закона об экстрадиции в материковый Китай лиц, подозреваемых там в нарушении законов или находящихся в розыске, сообщает РБК.

«Я официально объявляю об отзыве законопроекта», — заявил в среду, 23 октября, депутатам парламента Гонконга министр безопасности специального административного района Китая Джон Ли (цитата по Associated Press).


Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции

Экономика Гонконга потеряла около $356 млн из-за протестов

Предложение властей Гонконга узаконить выдачу в материковый Китай привело летом 2019 года к началу массовых волнений. В акциях протеста, участники которых требовали отзыва законопроекта, принимали участие сотни тысяч, а порой и миллионы жителей Гонконга, опасающихся, что Пекин с помощью законопроекта сможет влиять на судебную систему автономного региона.

4 сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в ходе своего телеобращения объявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, однако к тому времени требования протестующих были значительно расширены.

Участники продолжающихся акций протеста требуют демократизации выборной системы, введения прямых выборов главы администрации Гонконга, освобождения всех арестованных участников протестов и расследования жестких действий полиции.

  • Просмотров: 81
Похожие материалы
  • Экономика Гонконга потеряла около $356 млн из-за протестов Экономика Гонконга потеряла около $356 млн из-за протестов
  • Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга
  • В Гонконге построят плавучие кварталы В Гонконге построят плавучие кварталы
  • Для Казахстана важен опыт Гонконга в финансовой сфере Для Казахстана важен опыт Гонконга в финансовой сфере
  • Карим Масимов встретился с главой администрации Гонконга Карим Масимов встретился с главой администрации Гонконга
    • Отзывы читателей
    Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции Власти Гонконга отозвали законопроект об экстрадиции Государство Вчера, 07:58
    Доллар торгуется возле отметки 389 тенге Доллар торгуется возле отметки 389 тенге Государство Вчера, 07:58
    В AsiaCredit Bank объяснили задержку платежей В AsiaCredit Bank объяснили задержку платежей Государство Вчера, 07:57
    В рейтинге Doing Business Казахстан занял 25-е место В рейтинге Doing Business Казахстан занял 25-е место Государство Вчера, 07:56
    Доллар закрыл биржевые торги на уровне 388,9 тенге Доллар закрыл биржевые торги на уровне 388,9 тенге Государство Вчера, 07:55
    Facebook не будет продвигать Libra Facebook не будет продвигать Libra Государство Вчера, 07:55
    Алия Ракишева стала советником Президента Алия Ракишева стала советником Президента Государство Вчера, 07:53
    Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Шымкента Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Шымкента Государство Вчера, 07:52
    Акции Twitter подешевели почти на 20% Акции Twitter подешевели почти на 20% Государство Вчера, 07:46
    В Казахстане запустили завод по производству тракторов «Кировец» В Казахстане запустили завод по производству тракторов «Кировец» Государство Вчера, 07:46
    Беспошлинный павильон белорусских товаров открылся на Хоргосе Беспошлинный павильон белорусских товаров открылся на Хоргосе Государство Вчера, 07:44
    Банки теряют интерес к кредитованию промышленности Банки теряют интерес к кредитованию промышленности Государство Вчера, 07:42
    Air Asia намерена открыть прямые рейсы в Казахстан Air Asia намерена открыть прямые рейсы в Казахстан Государство Вчера, 07:38
    SoftBank получит долю в WeWork в размере 80% SoftBank получит долю в WeWork в размере 80% Государство Вчера, 07:38
    Электронные рецепты на лекарства станут обязательными с 2020 года Электронные рецепты на лекарства станут обязательными с 2020 года Государство 22-10-2019, 08:10
    Mercedes-Benz GLE: богатый внутренний мир Mercedes-Benz GLE: богатый внутренний мир Государство 22-10-2019, 08:09
    Продкорпорацию возглавил Канат Караулов Продкорпорацию возглавил Канат Караулов Государство 22-10-2019, 08:09
    Новый онкоцентр в столице начнут строить в 2019 году Новый онкоцентр в столице начнут строить в 2019 году Государство 22-10-2019, 08:07
    МВФ намерен договориться о пересмотре квот до конца 2023 года МВФ намерен договориться о пересмотре квот до конца 2023 года Государство 22-10-2019, 08:04
    Секрет успеха бренда с 400-летней историей Секрет успеха бренда с 400-летней историей Государство 22-10-2019, 08:03