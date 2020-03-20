Новые правила получения кредита в Казахстане

20-03-2020, 07:40

Общая сумма задолженности граждан РК перед банками и МФО превысила 4 трлн тенге. Нацбанк для борьбы с проблемой закредитованности принял поправки в Постановление «О введении ограничений на проведение отдельных видов банковских и других операций финансовыми организациями». Как новые правила получения кредита в Казахстане отразятся на простых гражданах? Как финансовые учреждения будут оценивать потенциального заемщика? Кому станет сложнее получать деньги в долг от банков и МФО?

Оценка кредитоспособности заемщика

Изменения в выдаче кредитов в 2020 году вводят для банков обязательную двухэтапную оценку кредитоспособности заемщика. МФО также обязаны выдавать микрокредиты уже с учетом новых правил. На первом шаге банк должен будет определить платежеспособность, а на втором – рассчитать коэффициент долговой нагрузки.

С 1 января 2020 года финансовые учреждения должны рассчитывать платежеспособность с учетом количества детей до 18 лет. Доход заемщика должен превышать величину прожиточного минимума (ВПМ) плюс половину ВПМ на каждого ребенка. Если это правило не выполняется, кредит одобрен не будет.

Оценка банком реальных доходов заемщика

Новые правила позволяют при рассмотрении заявки учитывать как официальные, так и неофициальные доходы. Банки при принятии решения о выдаче кредита смогут запрашивать не только справки из ЕНПФ, но и другую информацию:

выписки по банковским счетам;

сведения о наличии автомобиля в собственности;

данные о налоговых отчислениях ИП.

На кого повлияют изменения

Получить займ или кредит после введения изменения по задумке Нацбанка будет сложнее. С трудностями могут столкнуться следующие категории потенциальных заемщиков:

безработные;

люди, скрывающие свои официальные доходы;

малоимущие граждане.

Микрофинансовые организации относятся к клиентам лояльнее, чем банки. В них можно получить займ с черным списком, плохой кредитной историей. Не исключено, что и новые запреты они будут пытаться обойти.

Запрет на начисление пени по просрочкам

Закон, вступивший в силу с 1 января 2020 года, запрещает начисление любых штрафов, неустоек по кредитам с просрочкой в 90 дней или больше. Это изменение должно исключить ситуацию, когда заемщик, столкнувшийся с трудностями, не мог рассчитаться с долгом из-за его постоянного роста. Очень часто размер тела кредита значительно меньше, чем итоговая сумма на момент погашения.