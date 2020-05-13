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Дезинсекция в Ташкенте: какие этапы должны быть выполнены обязательно

13-05-2020, 05:06

 

Опасные насекомые, появляющиеся в жилище человека, могут вызвать массу неприятностей. Во-первых, блохи, тараканы, клещи и иные паразиты являются переносчиками опасных инфекций. Во-вторых, вредители становятся причиной порчи продуктов питания, распространения грязи и неприятных запахов. Самостоятельно избавиться от нежелательных "гостей" весьма трудно. А в запущенных ситуациях совершенно невозможно. Наиболее грамотное решение - обращение за помощью в специальную организацию.

 

Профессиональная дезинсекция от блох в Ташкенте, а также от любых других насекомых осуществляется компанией Bermuda. Для того, чтобы выполняемые мероприятия были максимально эффективными, следует выполнить три этапа. Первый подразумевает подготовку помещений к обработке. Каким образом она осуществляется? Если речь ведется о жилой квартире, то изначально нужно:

 

  • убрать все вещи и одежду;
  • по возможности отодвинуть крупные предметы мебели от плинтусов;
  • накрыть предметы интерьера защитной пленкой;
  • убрать все продукты питания, мелкую бытовую технику из кухни, а также предметы личной гигиены из ванной комнаты.

 

После этого предварительно производится обычная уборка. Важно помнить, что во время проведения мероприятий владельцам придется покинуть жилище вместе с домашними питомцами (если таковые имеются).

 

Профессиональная обработка против насекомых в Ташкенте обязательно начинается с посещения специалистами квартиры. Исполнители выясняют, какие именно насекомые присутствуют в помещении, где располагаются места их скопления, а также определяются с путями перемещения паразитов. Все это требуется для того, чтобы подобрать наиболее удачный и эффективный способ борьбы с неприятными "соседями".

 

Мастера в своем деле применяют как химические, так и физические средства дезинсекции. Первые - ядохимикаты, которые уничтожают и самих насекомых, и их личинки. Во втором же случае речь ведется об обработке пространства посредством горячего или холодного тумана. Подобный метод обеспечивает устранение паразитов в труднодоступных местах (в обивке мебели, одежде, других вещах, на обоях и т.п.). Указанная физическая дезинсекция наиболее актуальна при избавлении от клещей, клопов и моли.

 

Не менее значимым этапом является уборка квартиры или дома после выполненных работ. Поскольку обработка осуществляется при закрытых окнах, необходимо хорошо проветрить комнаты, а также выполнить влажную уборку всех поверхностей. Квалифицированные исполнители обязательно дают гарантии на проделываемые ими процедуры. Если строго придерживаться всех рекомендаций, о которых сотрудники сообщают клиенту, можно навсегда забыть о появлении паразитов в квартире.

 

Оградить себя от неприятного "соседства" помогает своевременное обращение к дезинсекторам. Они не только проводят непосредственно борьбу с имеющимися вредителями, но и осуществляют периодически профилактические мероприятия.

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