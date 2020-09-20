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Что происходит на рынке спецтехники

20-09-2020, 19:46

По итогам 2019 года рост рынка спецтехники составит порядка 10–11%, но докризисного уровня 2013 года достигнет, возможно, не раньше чем в 2020–2021 годах. Динамика в 2019 году снижается, и в 2020 году мы ожидаем увидеть рост сегмента не более 3–5%.

Что происходит на рынке спецтехники

После периода затяжного падения спроса на спецтехнику (2014–2016 гг.) в 2017 году рынок начал расти. Износ старой техники у многих компаний достиг критического уровня, и начался процесс обновления автопарка, который продолжился в 2018 и в 2019 году. В основном при покупке используются лизинговые и кредитные схемы. Объем лизинговых сделок по приобретению спецтехники вырос в течении 2019 года практически в 4 раза.

На стабилизацию рынка спецтехники повлияли господдержка, льготное кредитование, дотации научно-исследовательских и конструкторских работ российским производителям. Широко использовалось субсидирование компаний, выплачивающих утилизационный сбор, и лизинговых договоров. Продажи экскаваторов-погрузчиков и гусеничных экскаваторов за период январь—ноябрь 2019 года показали рост более чем на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поворотные погрузчики и гусеничные экскаваторы росли менее впечатляющими темпами: порядка 10%. Краны-манипуляторы и автокраны также показывают двузначный рост. Наибольшим спросом пользуется техника, использующаяся в дорожном строительстве. Говоря о производителях, впечатляющую динамику продаж в Москве и области продемонстрировала JCB — компания опережает средние показатели по рынку.

Власти оказывают поддержку российским производителям. Так, для импортной спецтехники установлен повышенный утилизационный сбор, который уже вызвал снижение продаж импортных колесных погрузчиков, тракторов, грейдеров и самосвалов. Сохраняется вероятность дальнейшего повышения сбора. Кроме того, в марте 2019 года президент ограничил возможность приобретения зарубежной техники в лизинг для муниципалитетов и регионов при наличии российских аналогов. Законодательная инициатива была направлена на защиту внутреннего рынка и обеспечение загрузки производственных мощностей отечественных предприятий. А осенью 2019 года «Росспецмаш» начал продвигать инициативу ограничения допуска импортной спецтехники и оборудования, аналоги которых производятся в России, к участию не только в госзакупках, но и в тендерах компаний с госучастием.

Тем не менее надежность и производительность многих видов зарубежной техники остается непревзойденной. Использование качественной импортной спецтехники в строительстве позволяет соблюсти сроки выполнения работ, минимизирует вероятность отказа техники и ее простоя в связи с ремонтом. Хочу подчеркнуть, что ограничивается только финансовый лизинг, поэтому к муниципальным контрактам зарубежную технику можно привлекать в аренду.

Что происходит на рынке спецтехники

Также хочу отметить, что в 2019 году появилось большое количество недобросовестных компаний, предоставляющих в аренду устаревшую технику с высоким уровнем износа. В результате их действий произошло снижение стоимости аренды, а также снизилось доверие к самой услуге. Привлекая на свои строительные площадки компании, предоставляющие аренду экскаватора и другой техники, обратите внимание на портфель проектов и состояние техники. Тщательный отбор при выборе поставщика спецтехники обеспечит завершение ваших проектов в срок и защитит от дополнительных расходов, гарантирует надлежащее качество выполняемых работ.

По нашей оценке, в сегменте спецтехники спрос все еще превышает предложение, и эта ситуация сохранится в течение 2020 года. У государства много планов по строительству дорожной инфраструктуры и есть средства на их выполнение. Ускоренное финансирование государственных инфраструктурных проектов, а также улучшение ситуации в угольной отрасли и возвращение турецких девелоперских и строительных компаний должны поддержать рынок. Государство собирается продолжить субсидирование лизинговых договоров по приобретению спецтехники отечественного производства. Обсуждается возможность повысить субсидии до 20% для удаленных от столицы регионов.

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