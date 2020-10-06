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Онлайн-помощник для получения быстрых денег

6-10-2020, 04:12

Никто не застрахован от внезапных финансовых проблем: будь то внештатная ситуация на дороге, случайные потери или подвернувшаяся возможность выгодной сделки, для которой не хватает совсем немного денег. 

Занимать деньги у друзей или родственников - такой вариант все меньше и меньше приходит в голову современного молодого человека. Стремление к самостоятельности и возможность быстро скорректировать ситуацию в свою пользу реализует сервис портала «Zajm.kz», который предлагает подбор максимально выгодных вариантов заемных денежных средств беспристрастным роботом. Активный приход микрофинансовых организаций в интернет-пространство делает возможным быстро оформить заявку и решить возникшие проблемы дистанционно и круглосуточно.

Что дает потребителю сервис подбора займа

Привлечение IT-технологий для сервисов по микрофинансированию, с одной стороны, значительно облегчает, а с другой, увеличивает потенциальную возможность получения займа для широкого круга потребителей. Займ в Актобе по сервису подбора микрозайма рассматривает все поданные заявки, включая обращения от тех, кто имеет осложненную кредитную историю или не может официально подтвердить свои доходы. 

Основные преимущества сервиса «Zajm.kz» можно обозначить следующим образом.

  • Доступность. Услуги портала доступны для всех совершеннолетних заемщиков, возраст которых может быть ограничен только условиями конкретного кредитора при рассмотрении заявки. Для оформления обращения за деньгами нужен выход в интернет с любого девайса и простой набор документов, как правило, паспорт.
  • Бесплатность сервиса. Немаловажно, что сам сервис по подбору вариантов работает для заемщика совершенно бесплатно, без скрытых процентов. Затраты будут только на интернет-трафик.
  • Режим работы 24/7. Максимально удобно, комфортно и конфиденциально сервис позволяет решить достаточно щепетильные вопросы по урегулированию сиюминутной денежной проблемы. Банковские кредиты на небольшие суммы требует стандартного выполнения регламента по пакету документов, времени обработки заявки и присутствия в банке хотя бы один раз. Подать онлайн-заявку на площадке, где собраны предложения ведущих МФО, убирает все лишние формальности.
  • Удобный поиск и интерфейс. Поисковой фильтр сервиса хорошо продуман с точки зрения запроса кредитуемого. Фильтр подсказывает те варианты, которые не сразу человек может сформулировать, тем более, если это первое обращение за заемными средствами.

Платформа выдает результат рассмотрения онлайн-заявки в течение 10-15 минут и имеет различные варианты зачисления одобренного займа заемщику. 

Надо отметить, что перспективность данного вида оформления займов обеспечена на только сервисными преимуществами, но и значительной степенью надежности МФО, которые сотрудничают с интернет-площадкой.

    

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