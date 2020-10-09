Алексей Лазутин: В кризис выручают ломбарды

9-10-2020, 05:45

Услугами ломбардов в России, Казахстане и других республиках бывшего СССР пользуются миллионы человек, для которых они остаются простым и быстрым способом получить денежный займ, не испортив кредитную историю. Сегодня, в условиях падения процентных ставок по депозитам, ломбардный рынок может стать привлекательным и для инвесторов, в том числе за счет эмиссии игроками коммерческих облигаций. О том, как на рынке отразилась пандемия коронавируса, станут ли ломбарды более востребованными, а также о плюсах и минусах нового отраслевого закона спросили у Алексея Лазутина, председателя совета Национального объединения ломбардов.



Председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин

Золото и карантин

— Алексей, как рынок ломбардов пережил карантин?

— В разных регионах страны ситуация сильно отличалась. В Москве, например, ломбарды работали в карантин, но в ряде регионов работа была запрещена, например в Белгородской, Архангельской, Курской областях, в Крыму. Но даже там, где ломбарды работали, люди были ограничены в передвижениях, рынок на какое-то время встал. Да, деньги были нужны, но прийти в ломбард было сложно. У некоторых просел портфель, вплоть до 20%, клиенты выкупали свои ювелирные украшения, предпочитая иметь их дома. Но как только ограничения сняли, они начали пользоваться ломбардами. Также в карантин несколько возросла доля невыкупов, но сейчас показатель восстанавливается: он составляет около 10% (если в бизнес-модели есть скупка).

Сложности были и с оплатой залогов у ломбардов, которые не могли принимать оплату дистанционно (онлайн-услуг нет пока у около половины). Здесь карантин стал катализатором внедрения безналичных платежей в отрасли: 30–40% операций в некоторых ломбардах перенеслись в онлайн.

— Как быстро отрасль восстанавливается?

— Сейчас мы видим не просто восстановление, а даже рост на ломбардном рынке, причем как с точки зрения динамики выдачи займов, так и притока новых клиентов. Хотя мы ждали восстановления спроса несколько раньше, в мае, ему помешало то, что многие уехали жить за город и просто не могли прийти в ломбард, также меньше стали пользоваться услугами мигранты (на их долю в разных регионах приходится 10–30% аудитории ломбардов). Но сейчас ситуация стабилизировалась, рынок идет в рост.

— Насколько тренд долгосрочный?

— В будущем люди начнут чаще пользоваться услугами ломбардов, ведь многие лишились источника существования или он стал заметно меньше. Будет появляться новый сегмент клиентов, в целом клиентов станет больше.

К тому же сейчас мы видим рекордные исторические значения цен на золото. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе они будут расти и дальше, сложно сейчас представить, что должно произойти, чтобы цены на золото обвалились более чем на 50% (средняя ликвидационная стоимость портфеля ломбардов — 150%). На рынке много ликвидности, ее нужно во что-то вкладывать; и что выбрать, как не золото, в условиях обесценивания фиатных денег? Поэтому если смотреть на базовый актив ломбардного рынка, на золото: он будет расти в цене, также будет расти число клиентов.

По нашим оценкам, общий портфель вырастет до конца года на 35–50%. По данным Центробанка, сейчас он составляет 37 млрд рублей, но если учитывать и комиссионные магазины, которые работают как ломбарды, то оценки увеличатся до 50–60 млрд рублей.

Выручили в кризис

— Чем людей привлекает ломбард?

— Это институт финансовой доступности, который прочно занимает свою нишу на рынке, ломбардами пользуется примерно 8–10% населения России, а также мигранты. Ломбарды —единственный институт, у которого жизненный цикл займа оканчивается после реализации залога, без судебных разбирательств и коллекторских историй. Если клиент не выкупит изделие, к нему не будут применяться санкции, его кредитная история не пострадает. Клиент остается при деньгах, которые он получил, а ломбард продаст украшение и, скорее всего, в полном объеме возместит сумму займа. С учетом роста цен на золото у ломбардов есть возможность продавать по большей цене невостребованные вещи и получать дополнительный доход.

— Можно же пойти в банк, в МФО?

— Да, есть розничные банки, которые в целом имеют возможности предоставлять займы, однако люди не всегда могут получить их из-за проблем со скорингом. Зачастую такая же история случается в МФО: заемщик вполне может получить отказ. В ломбарде в 99,9% этого не происходит, если только у клиента не будет недействительных документов или он не пройдет проверку по 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — ред.). На моей практике таких отказов не было.

— Ломбард выручал людей в кризис?

— Конечно, и простых людей, и микропредпринимателей. Например, сейчас вырос спрос на услуги автоломбардов, люди закладывают свои машины. В Казахстане пользуется популярностью сервис http://www.flagmancredit.kz. Ситуации бывают разные, кто-то берет займ до зарплаты, а кому-то не хватает оборотных средств для бизнеса. Главное, чтобы был предмет залога, который ломбард готов принять; в 90% это золото, потом идут автомобили, бытовая техника и электроника, спрос на нее сейчас сильно вырос. С шубами и меховыми изделиями работают сейчас единицы. Но, независимо от этого, ломбард остается самым справедливым финансовым институтом: там можно получить деньги под залог, который можно выкупать или не выкупать, и в последнем случае к клиенту не будет никаких претензий.

Ждем слияний и поглощений

— Рост цен на золото ломбардам выгоден?

— Выгоден и ломбардам, и людям. За один грамм изделия 585 пробы в прошлом году можно было получить от 1000 до 1500 рублей, сейчас и за счет конкуренции на рынке, и за счет расширения числа участников, и роста цены цифра выросла до 3000 рублей. Для рынка такой займ по-прежнему остается обеспеченным, портфель при этом в стоимостном выражении растет, становится более интересным с точки зрения бизнеса. Так, Мосгорломбард в марте-апреле открыл 6 новых объектов, по плану выйти в операционный плюс предполагалось к концу года, а получилось за несколько месяцев.

— Ломбарду выгодно, чтобы росли невыкупы? На реализации залога можно будет больше заработать...

— Ломбарду выгоднее, чтобы изделия выкупали, ведь тогда клиент вернется в тот же ломбард. Потребители, как правило, выбирают один и тот же ломбард и даже товароведа, в том числе это связано с внутренним ощущением безопасности. И часто приходят в ломбард для беседы, как на сеанс психотерапии. Но на реализации невостребованных вещей ломбарды также быстро зарабатывают.

— Новый закон затруднит работу отрасли?

— Закон очень долго обсуждался, еще с 2014 года, в итоге отрасль получила сбалансированный вариант, который имеет свои плюсы и минусы. Новый закон продлил время работы ломбардов до 23 часов, это несомненный плюс, также появилась возможность сдачи помещений в субаренду, ломбард теперь может стать и банковским платежным агентом. С другой стороны, появится обязательный для ломбардов реестр, который будет вести Центробанк. Войти в него не составит труда, а вот возможность исключения может обернуться новыми рисками для участников отрасли. Мы видим, что в смежных сегментах регулятор по формальным признакам может исключать компании из реестров. Для небольших участников рынка здесь кроются риски, средние и крупные сети к этому подготовились.

— Ожидаете ли роста конкуренции, выхода на рынок новых игроков?

— С одной стороны, ломбарды — привлекательный бизнес. Но на рынке растет регуляторная нагрузка, в том числе количество проверок и запросов от Банка России, Пробирной инспекции, Прокуратуры, Налоговой инспекции, Роспотребнадзора, ФАС... Неподготовленному игроку выйти на рынок очень сложно, если только не купить уже действующую компанию. Рынок будет расширяться, консолидироваться, маленькие игроки уйдут либо в смежные комиссионные сегменты, либо будут продаваться. Однако пока аппетиты действующих участников рынка очень велики, а ожидания по оценке владельцев действующих ломбардов зашкалили. После карантина многие осознали, что это актив, который генерирует доход при любых обстоятельствах, вне зависимости от ограничений. Пока многим выгоднее развиваться органически.

Новые технологии

— Какие планы по развитию есть у «Мосгорломбарда»?

— В ближайшие три года мы планируем занять до 20% рынка ломбардов Московского региона, открыв 200 объектов. Также планируем продолжить движение к большей публичности, например выпустить в этом году биржевые облигации. К 2022 году планируем провести IPO, пока готовимся к размещению на Московской бирже. В 2020 году провели размещение коммерческих облигаций по закрытой подписке на сумму 200 млн рублей, часть из них обращается на вторичном рынке, на текущий момент доходность составляет 16% годовых. На прошлой неделе вышла отчетность за 2018–2019 год по МФСО. Также заключили договор с рейтинговым агентством на получение рейтинга, для рынка это новинка. Инвесторам это покажет, что Мосгорломбард — интересный актив, в который можно вложить часть своего портфеля, даже небольшого.

— Новые технологии используете?

— Уже разработана вторая версия вендингового аппарата Custody Bot, технически он может выполнять функции ломбарда, скупщика и даже продавца изделий из драгметалла. Внутрь аппарата встроен спектрометр, который позволяет определить, из чего состоит то или иное изделие. А гидростатический метод взвешивания проверяет соответствие по плотности. Он может принимать любые драгоценные изделия, за исключением дутых и изделий со вставками. Технически он готов к использованию. С регуляторикой сложнее: пока для выдачи залогового билета нужен человек, который проведет идентификацию клиента. В полной мере он станет ломбардом в перспективе, сначала будет скорее выступать в роли скупщика или помогать человеку в оценке ювелирных украшений. Мы планируем установить 10 таких аппаратов, в том числе в торговых центрах, чтобы протестировать спрос на эти услуги. Также есть заинтересованность в сотрудничестве со стороны от розничного банковского сегмента, от Гознака, который присматривается к этому направлению как возможности реализации монет и включил данный проект в свою песочницу.

— Вытеснят ли роботы людей из ломбардов?

— В будущем такой формат может занять до 20–30% рынка ломбардов. Тренд напоминает появление банкоматов и переход к безналичным платежам, которыми мы до определенного момента пользовались редко, а сегодня это уже часть повседневной жизни. Пока подобные решения еще в диковинку, их показывают по телевизору, но потом они станут обычным способом оценки, продажи и покупки ювелирных украшений. Однако 70% ломбардов сохранят традиционный формат работы, там по-прежнему будут работать люди. С роботом ведь не поговоришь, а клиенты нередко приходят в ломбард в том числе и за этим.

Беседовала Ольга Блинова