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Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ

9-10-2020, 05:29

 

Башкирия и «Башнефть» заключили инвестиционное соглашение в рамках проекта по строительству новой линии производства элементарной серы на Уфимском НПЗ компании, сообщает пресс-служба регправительства.

Подписи под документом поставили глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор «Башнефти» Хасан Татриев. Соглашение было заключено в рамках выездного заседания комиссии по взаимодействию РБ и «Башнефти».

«Мы признательны вам, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, „Башнефть“ не только не сворачивает свою инвестиционную программу, а напротив, увеличивает ее более чем на 10%», — заявил Р. Хабиров.

По условиям соглашения компания обязуется профинансировать проект и открыть новые рабочие места. Строительство резервной технологической линии установки производства элементарной серы планируется завершить в мае 2023 года. Инвестиции в проект не уточняются.

Отмечается, что с вводом объекта в эксплуатацию Уфимский НПЗ увеличит объем утилизации сероводородсодержащего газа, который образуется на производственных установках в результате выпуска моторных топлив с пониженным содержанием серы. Таким образом, будет сокращено негативное воздействие на атмосферу.

Ранее сообщалось, что «Башнефть» планирует построить на установке производства элементарной серы Уфимского нефтеперерабатывающего завода шестую линию по технологии Smartsulf. Решение о реализации проекта было принято еще в октябре 2015 года. Новая линия будет максимально утилизировать сероводородосодержащий газ, поступающий с установок УНПЗ, с получением элементарной серы. Ожидаемая степень конверсии сероводорода в серу — не ниже 99,5%.

Номинальная мощность шестой линии составит 41,9 тыс. тонн жидкой серы в год. В составе линии будут работать реакторный блок, блоки подготовки топливного и сероводородосодержащего газа, обезвреживания технологического газа, серная яма с блоком дегазации, блоки подготовки питательной воды и воздушных компрессоров, которые можно купить здесь: 3336060.kz.

В качестве генпроектировщика выбрано ОАО «ВНИПИнефть». Госэкспертиза по проекту должна быть пройдена до конца сентября 2020 года.

В 2017 году стоимость строительства резервной технологической линии, по данным СМИ, оценивалась в 587 млн рублей. В августе 2019 года прошли общественные слушания для оценки воздействия новой технологической линии на окружающую среду.

На УНПЗ действуют следующие процессы: обессоливание и обезвоживание нефти, первичная переработка, висбрекинг, риформинг, изомеризация, производство серы, гидроочистка дистиллятов, каталитический крекинг, производство водорода, производство МТБЭ, газофракционирование, гидроочистка бензина.

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    Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ Мировые 9-10-2020, 05:29
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