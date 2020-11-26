Гибкая кровля – особенности

26-11-2020, 22:44

Выбирая покрытие для крыши, важно учитывать три основных составляющих – вес и надежность, а также эстетику. И те, кто заинтересован в основательном постройке, предпочитают дома из камня или кирпича, а также бревен. И здесь есть возможность выбирать кровельные материалы любого веса. Мощные стены и фундамент способны выдерживать крышу из керамической черепицы. При этом в последнее время все более распространенными стали быстровозводимые каркасные дома. И здесь важно, чтобы кровельное покрытие было легки. Мягкая кровля – верный выбор. Здесь сочетаются все три аспекта – вес и надежность, а также эстетика. Укладка гибкой кровли от компании Кровмаркет гарантирует безупречные результаты. Вы сможете на сайте компании ознакомиться в полном объеме с услугами, удобно размещенными здесь в соответствующих категориях. Также вы сможете узнать цены и убедится в их лояльности. Здесь можно посмотреть работы профессионалов, что поможет утвердиться в принятии верного решения. Также вы сможете созвониться по телефону со специалистами строительной компании РКС 24, чтобы получить ответы на возникшие вопросы и помощь в выборе. Здесь ценят клиентов и гарантируют качество обслуживания и безупречный сервис. Все работы будут выполнены без срыва сроков, на высоком уровне качества. Вы останетесь довольны результатом работы опытных специалистов.

Мягкая черепица является относительно новым кровельным материалом. Здесь предостаточно положительных характеристик.

В основе битумной черепицы – нетканое стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Он не будет растрескиваться в случае низких температур. Наружная сторона каждой плитка покрыта бронирующим слоем из цветной каменной крошки. Вместо каменных гранул успешно используют тонколистовой металл. Это может быть медь либо сплав цинка, титана. Возможны разнообразные формы битумной черепицы – прямоугольные или треугольные, овальные. Разнообразны и размеры, а также весьма масштабна цветовая палитра.

Из положительных характеристик гибкой кровли следует выделить безупречный внешний вид, длительность эксплуатации, а также простоту монтажа и огромный выбор типов. А еще – бесшумность при дожде и граде. И это – далеко не все положительные характеристики. Их гораздо больше.