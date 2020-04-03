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Как поддерживает инвалидов правительство Республики Казахстан

3-04-2020, 04:54

Люди с инвалидностью регулярно сталкиваются с разными проблемами. И государство Казахстан разработало программу их поддержки. Она направлена на получение разных льгот, предоставление жилья, финансовую помощь и многое другое. Социальная поддержка инвалидов является полноценной составляющей политики страны. Мы детально разобрались с тем, на какую помощь можно рассчитывать.

Какую поддержку могут получить люди с разной группой инвалидности

Один из ключевых моментов, который влияет на объем предоставляемой помощи – группа инвалидности. Именно она определяет, на какую сумму денежной поддержки стоит рассчитывать человеку. Чаще всего социальные выплаты начисляются из местного бюджета, в редких случаях – из государственного. Также социальную поддержку инвалидов оказывают работодатели (особенно это касается тех людей, которые исправно выплачивали платежи по программе страхования) и другие организации.

Размер фиксированной помощи составляет:

  • 57 021 тенге – для первой группы;

  • 45 438 тенге – для второй;

  • 30 886 тенге – для третьей;

  • 41 578 – для детей младше шестнадцати лет;

  • от 35 638 до 57 021 – для инвалидов с детства;

  • от 59 693 до 102 162 – для военных;

  • от 59 693 до 83 452 – для ликвидаторов аварий и людей, которые пострадали от катастроф.

Помимо денежной помощи, граждане с инвалидностью могут претендовать на поддержку в обучении, свободный доступ в общественные места, поддержку в личностном развитии, обеспечение жильем, медицинскую помощь в необходимом объеме. Эти права и свободы зафиксированы в Законе «О социальной защите».

Кто несет ответственность за помощь инвалидам

Вопросами обеспечения жильем занимаются исключительно местные власти. В их обязанности входит предоставить квартиру или дом при необходимости, а также оборудовать его. Жилье должно быть приспособлено для человека с инвалидностью.

Больницы занимаются вопросами бесплатного лечения инвалидов. В обязанности входит обеспечение человека необходимыми медикаментами и регулярный контроль состояния его здоровья.

Вопросами реабилитации социального типа занимаются специальные центры. Работники помогают людям с инвалидностью адаптироваться в обществе и почувствовать себя полноправным его членом. Также они занимаются обеспечением помощи на дому (в том числе юридической). В ряде случаев инвалид имеет право на личного помощника. Его предоставляет социальный центр за счет госбюджета.

Как получить льготы на обучение и занятость

Дети с инвалидностью имеют право на получение образования в учебных заведениях разного уровня. Квота – 0.5%. Во время обучения они смогут претендовать на получение стипендии, которая также начисляется с определенными льготами.

В устройстве на работу инвалидам помогают местные власти. Квота составляет от 2% до 4% рабочих мест. При этом активно создаются специальные социальные места, а предприятия, на которых работают инвалиды, получают льготы. Проводятся программы по обучению людей с инвалидностью новым навыкам, необходимым для устройства на работу. По закону начальство не имеет права уволить человека с инвалидностью без его согласия.

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