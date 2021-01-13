Главные достопримечательности города Алматы

13-01-2021, 23:05

За полуторавековую историю существования Алматы здесь было возведено множество исторических объектов, архитектурных памятников культуры, музеев и других сооружений. В окрестностях находятся немало природных достопримечательностей. Также туристов привлекает кухня Алматы. Здесь можно поесть вкуснейшие суши в японском ресторане Тануки. Любителей экзотических блюд ждут бешбармак, колбасы из конины, вяленое мясо, курт и другие национальные блюда.

Главные достопримечательности города

Туристам непременно стоит посетить музей музыкальных инструментов Казахстана. Некоторые инструменты изготовлены еще в семнадцатом веке. Также внимания заслуживает уникальное здание, построенная из дерева — кафедральный собор Зенкова. Если же хочется окунуться в многовековую историю города и всей страны, то увидеть археологические находки и другие интересные предметы можно в центральном музее города. Любителей природы ждет множество интересных мест, например, Жетысу, территория, расположена вокруг Алматы. Здесь туристов встретит живописный оазис, в котором обитают уникальные растения и представители животного мира. В 15 км от столицы находятся долина под названием Медео.

Также в городе существует множество других достопримечательностей. При этом не стоит забывать о гастрономических потребностях. Их можно удовлетворить во многих заведениях общественного питания. Туристам предлагаются вкуснейшие суши, национальная кухня и другие блюда.