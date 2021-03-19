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Всё о финансовых компаниях на портале Forteck

19-03-2021, 18:30

Заработать в интернете помогают множество компаний, но некоторая часть из них обманывает клиентов, забирая все деньги себе. Если вы стали жертвой мошенников, то переходите на сайт https://forteck.net/ и оставляйте жалобу на обманувшую вас организацию. 

Чем полезен портал Forteck

На портале Forteck оказывают несколько видов услуг:

  • рассмотрение жалоб. Специалисты оказывают профессиональную консультацию по проблемам между инвесторами и компаниями;
  • обзоры. На портале есть множество независимых рецензий на финансовые организации. Перед инвестированием обязательно ознакомьтесь с репутацией компании;
  • помощь с возвратом денег. Если вы стали жертвой мошенника, то специалисты смогут помочь вам вернуть утерянные деньги абсолютно бесплатно;
  • полезные статьи. На портале размещена познавательная информация, которая поможет заработать в интернете;
  • разоблачение обманных схем. Здесь рассматривают различные схемы обмана, которыми часто пользуются мошеннические организации.

Финансовая компания Onward Capital

Заработать на экологических разработках, получив перспективу долгосрочного продуктивного сотрудничества, пользователям сети предлагает и организация Onward Capital, зарегистрированная в конце 2020 года. История проекта может привлечь клиентов, но если внимательно ознакомиться с соглашением компании, то обман сразу станет очевиден. Некоторые пункты прямо доказывают, что организация Onward Capital делает всё возможное, чтобы клиенты потеряли вложенные средства:

  • компания не гарантирует, что все данные на сайте являются точными и достоверными;
  • проект снимает с себя ответственность, если использование материалов сайта повлекло за собой финансовые убытки инвестора;
  • заблокировать либо закрыть аккаунт клиента контора может, предварительно не уведомив об этом;
  • организация может изменить условия использования ресурса в одностороннем порядке;
  • если заявка на вывод средств с Onward Capital будет подана, но средства клиенту не поступят на баланс, компания сможет списать всё на возникновение форс-мажорных обстоятельств, полностью снимая с себя за это ответственность;
  • за любые негативные последствия, связанные с использованием платформы и инвестированием на ней, клиент полностью принимает ответственность на себя.

Ознакомиться с обзорами на другие финансовые компании вы сможете на портале Forteck.

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