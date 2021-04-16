Какую технику покупали казахстанцы во время карантина?

16-04-2021, 01:46

Введение режима ЧП из-за пандемии коронавируса спровоцировало взрывной рост онлайн-продаж техники. «Общие продажи товаров в нашей сети по итогам апреля снизились на 60%. В то же время продажи онлайн выросли в 3-4 раза», — отметили в Sulpak. Особенно востребованы компьютерная техника, товары для дома и спорта.

После введения ЧП и карантина увеличился спрос на ноутбуки и планшеты. «Предполагаем, что это связано с внедрением дистанционного обучения для школьников, студентов в Казахстане. С середины апреля вырос спрос на грили, увлажнители воздуха и машинки для стрижки. А сейчас в топе холодильники, морозильные камеры и кондиционеры», — сообщили в Sulpak.

В июне 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года средний чек в сети увеличился порядка 16%. «Сейчас он составляет 81 тыс. тенге. Но ситуация может измениться, так как две недели подряд флагманские магазины техники закрывались на выходные. При этом постановления о временном приостановлении точек продаж выходили в пятницу вечером. В целом непонятно, что нас ждет впереди», — сообщили в Sulpak.

В IDC подчеркивают, что возросший спрос в период пандемии на компьютерную технику в основном связан с переводом сотрудников компаний на удаленную работу. «Также этот тренд наблюдается из-за ускорения внедрения цифровых технологий в работу организаций и так далее.

По нашим оценкам, рынок компьютерной техники в 2020 году по сравнению с 2019-м вырастет на 3,5% в натуральном выражении и на 10,1% в денежном. При этом количество реализованных ноутбуков увеличится на 1,7%, десктопов — на 0,3%», — отмечает консультант IDC Центральная Азия Олег Сек.



Прогнозы IDC по трендам на 2021 год менее оптимистичны. «В следующем году ожидаем снижение рынка компьютерной техники на 6%. По нашим оценкам, по сравнению с 2020 годом в денежном выражении он просядет на 19,1%. Но этот сегмент рынка постепенно начнет восстанавливаться в 2022-2024 годы», — считает Олег Сек.

В Kaspi Bank уточнили, что в январе-апреле через сервис Kaspi.kz казахстанцы чаще всего заказывали продукцию из категорий «товары для дома» и «товары для спорта и туризма». Число заказов по этим категориям по сравнению с 4 месяцами 2019 года выросло в 4 раза.

«В топ-10 лидеров по росту количества заказов также попали такие категории: „товары для строительства и ремонта“ (+394%), „товары для досуга и книги“ (+379%), „украшения и аксессуары“ (+231%), „товары для красоты и здоровья“ (+176%), „товары TV, аудио, видео“ (+172%), „компьютеры“ (+166%), „мебель“ (+141%), „детская продукция“ (+129%)», — сообщили в банке.

В апреле по сравнению с мартом 2020 года взрывной рост продаж через сервис Kaspi.kz был на машинки для стрижки волос (+716%), газонокосилки (+477%), напольные весы (+363%), скакалки гантели и даже беговые дорожки (+351%), кухонные весы и формы для выпечки (+277%).

«С начала года жители 54 городов Казахстана сделали более 900 тыс. заказов на 69 млрд тенге. Количество заказов выросло на 116% или более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом», — отметил глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Корреспондент «Капитал.kz» обратился в несколько крупных сетей магазинов электробытовой и компьютерной техники с просьбой прокомментировать влияние пандемии на их деятельность. В частности, в «Технодом», Alser, «Планета электроники». Но откликнулась только сеть Sulpak.

«Общие продажи товаров в нашей сети по итогам апреля снизились на 60%, а продажи онлайн выросли в 3-4 раза. Это не компенсировало общего падения продаж розничных магазинов. Так, изначально доля онлайн-продаж не превышала 10-12%. Это означает, что основная часть потребителей предпочитают делать покупки в розничных магазинах. В Кыргызстане продажи просели еще сильнее из-за того, что потребитель не был готов быстро переключиться на покупку товара в онлайн-режиме», — заметили в сети.

В Sulpak рассказали, что число заказов на доставку в сети выросло в 4 раза. «Мы столкнулись с рядом вопросов, которые до этого не стояли на повестке дня так остро: ресурсы доставки, автоматизация процессов. Если в середине марта мы осуществляли около 1 тыс. доставок в день, то в течение последующих недель нам удалось увеличить их количество до 4 тыс. Мы внесли коррективы в логистический процесс, поменяли бизнес-подходы, привлекли подрядчиков на доставку, договорились с курьерскими службами и переквалифицировали продавцов в доставщиков», — сообщили в сети.

Во время карантина выросла нагрузка на колл-центр. «Если до пандемии к нам поступало порядка 14 тыс. обращений в неделю, то в апреле их число доходило до 70 тыс. А сейчас этот показатель держится на отметке 45-50 тыс. Те консультации, которые покупатели получали в розничных магазинах, они уже привыкли получать онлайн. Для решения этого вопроса мы расширили штат операторов, пересмотрели графики работы консультантов, ввели видеоконсультации онлайн. Были сложности организационного момента, например, получение разрешений на работу», — заметили в Sulpak.

В сети подчеркивают, что магазины имеют достаточный запас товара. «В связи с падением спроса в апреле запаса продукции на время карантина хватило с излишком. Весь импортный груз перемещался и перемещается без особых сложностей. Что касается логистики внутри страны, то центральный склад нашей сети находится в Алматы, отсюда идет распределение на регионы. Во время ЧП проблем с поставками коммерческих грузов не было», — отметили в сети.

В сети считают в корне неправильным, что на данный момент все программы господдержки направлены только на МСБ. А для крупного бизнеса инструментов господдержки мало.

«МСБ и так всегда имел льготы, для него разрабатывались специальные программы. Нужно иметь в виду, режим ЧП и карантин повлияли на разные бизнесы по-разному. Крупный бизнес платит значительно большие налоги в казну, чем МСБ, несет социальную роль, предоставляя огромное количество рабочих мест. У нас работают более 6 тыс. человек, с учетом их семей, мы несем ответственность перед 20-25 тыс. человек», — отметили в Sulpak.

В сети уверены, что логичным было бы поддержать бизнес в зависимости от того, как ситуация ЧП повлияла ни их обороты. «Это прозрачные и доступные государству данные, их легко оперативно оценить», — заметили в сети.

В Sulpak прокомментировали и другую инициативу государства. Например, введение нулевого коэффициента по налогам и социальным платежам по фонду оплаты труда. «Эта инициатива правильная и позитивная, но мера имеет абсолютно непонятные критерии. Крупными считаются магазины с торговой площадью от 2000 кв. метров. Но если у предпринимателя более 100 магазинов общей площадью более 2000 кв. метров, но размер каждого меньше указанной площади, то он не считается крупным. Это приводит к тому, что обнуление соцотчислений, других налогов не применяется на практике. Мы продолжаем диалог с правительством, в том числе в рамках Союза торговых сетей, на этот счет. Уверены, что государство внесет корректировки в эту меру», — отметили в Sulpak.