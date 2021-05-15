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Ремонт холодильников профессионалами

15-05-2021, 23:56

Холодильник технически сложная бытовая техника, которая при поломке требует определенных навыков, чтобы определить неисправность. Некоторые незначительные поломки могут привести к серьезным последствиям.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

• не горит свет с открытой дверцей;
• внутри или под ним появляются лужи;
• слышны посторонние звуки во время работы;
• температура в холодильнике превышает норму;
• компрессор стал гудеть чаще или реже, быстро отключается после включения;
• морозильная камера быстро обрастает толстым слоем льда;
• в холодильной камере тепло.

Распространенные неисправности

Чтобы определить неисправность нужно внимательно изучить симптомы. Они часто схожи, поэтому часто без опытного специалиста не обойтись.

Компрессор

Первое, что начинают винить при поломке холодильника – компрессор. Действительно, компрессор является основным узлом холодильника, и неисправность в его работе может привести к фатальным последствиям. Признаки неисправности компрессора:
• холодильник гудит, но не морозит;
• компрессор работает без перерывов;
• быстро включается и отключается;
• холодильник издает нехарактерные звуки.

Причинами возникновения этих симптомов могут служить: утечка хладагента, неисправный терморегулятор, разгерметизация капиллярной трубки или выход из строя самого компрессора. Если поломка произошла с новым холодильником, то проверьте, вынуты ли транспортировочные болты. Если холодильник верно служил не один год, то при неисправности компрессора лучше вызвать квалифицированного специалиста (https://topservice.kz/repair-refrigerators/), который сможет правильно определить неисправность. В большинстве случаев, требуется замена деталей или компрессора целиком.

Испаритель

При неисправности испарителя, будет нарушено испарение хладагента, воздух в камерах будет нагреваться, а потребление электроэнергии заметно увеличится. Причинами возникновения неисправностей испарителя могут служить механические повреждения или засор в капиллярной трубке. Если холодильник обладает системой No Frost, то следует проверить работу вентилятора, отвечающего за обдув испарителя.
Пускозащитное реле
Важной деталью, от которой зависит работа всей системы, является пусковое реле. При его поломке появляются сбои в работе компрессора. Чтобы убедится, что в неисправности виновато реле, его следует отсоединить от системы и подключить компрессор напрямую. Если компрессор заработает как должен, то причина неисправности найдена.

Если возникли признаки неисправности холодильника, то лучше не ждать, когда это приведет к серьезным последствиям, а вызвать опытного и квалифицированного специалиста, который по малейшим симптомам сможет определить неисправность и заблаговременно уберечь вас от больших затрат на ремонт в будущем.

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