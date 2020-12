Количество компрессоров, класс энергопотребления. Как выбрать холодильник и избежать сложного ремонта? Личный опыт

18-12-2020, 02:06

С чего начать при выборе холодильника? Какие «фишки» предлагают производители? Что такое класс энергопотребления и климатическая зона? О сложностях выбора на личном примере.

Тот, кто всерьез задумался о покупке холодильника, подтвердит, что вариантов сейчас много. Например, в одном из крупных интернет-магазинов предлагают порядка 1800 моделей. Столкнувшись с этим, поделюсь своими результатами изучения вопроса.

pakupnik.by.

С чего стоит начать?

С вопроса, зачем вам холодильник, и запасаетесь ли вы продуктами впрок. Существуют холодильники без морозильной камеры, с морозильником (сверху или снизу), а также новомодные Side by side (морозильник на одном уровне с холодильником, каждый - за своей дверцей) и French door (холодильная камера с двумя дверями, плюс - отдельно, обычно снизу, морозильник). Помимо обычных, существуют встраиваемые аналоги ходовых моделей.

Далее нужно определиться с габаритами. Большинство двухкамерных холодильников имеют высоту от 150 до 200 см, шириной и глубиной около 60 см. Двухдверные модели шире - порядка 120 см, глубина около 70 см. Далее учитывайте, сколько человек будет пользоваться холодильником. Где-то встретился совет: на семью из трех человек в идеале объем должен быть не менее 240 л, четыре-пять человек – свыше 300 л, а если вы любите запастись чем-то впрок, то и больше.

Один или два компрессора?

Большинство рассмотренных моделей однокомпрессорные. Разница в том, что в двухкомпрессорных отдельные компрессоры в холодильной камере и морозильнике, соответственно, их можно отключать по-отдельности, а в однокомпрессорных - нет. Теоретически современные двухкомпрессорные модели более эргономичны, но они обычно и дороже. Предпочтительнее, судя по отзывам, с точки зрения долговечности и уровня шума, выбирать линейно-инверторные компрессоры. В некоторых моделях холодильников предусмотрен дополнительно режим «Отпуск» – на период отсутствия хозяина максимально снижается энергопотребление.

Еще один камень преткновения - брать ли модель с системой No frost или Full no frost (в одной из камер или в обеих). Производитель утверждает, что с этими системами на стенках не появляется наледь и размораживать и мыть холодильник нужно крайне редко - не чаще раза в 1-2 года. На практике (холодильник Indesit с No frost) иней периодически появлялся, что устранялось регулировкой температуры, размораживали морозильник и мыли холодильник не реже 2 раз в год. В противовес вышеназванным выступают холодильники с капельной системой разморозки, при которой на задней стенке появляется и исчезает тонкий слой инея. При выборе новой подходящей модели большинство консультантов не делали особенного акцента на функции No frost. А судя по отзывам в интернете, как я поняла, она имеет и небольшие минусы: немного уменьшается полезный объем камеры, и в холодильнике из-за потоков воздуха сильнее заветриваются продукты, их нужно хранить строго в плотно закрытых емкостях. В общем, было решено по этим позициям на этот раз взять однокомпрессорный без No frost.

Какой класс энергопотребления?

Классы энергопотребления обозначаются буквами от A до G. Самые выгодные в этом смысле класс А и его еще более экономичные разновидности А+, А++, A+++. Еще можно увидеть в паспорте климатическую зону - N, SN, ST, T. По словам консультанта, две первые (которыми маркированы практически все продаваемые холодильники) оптимально подходят для нашего климата, остальные - для более жаркого. Теоретически, это может повлиять на условия гарантийного ремонта холодильников, если температурный режим при эксплуатации не соблюдался.

...И окончательный выбор

А дальше стоит переходить к выбору производителя и модели, в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Цены варьируют от 2200 до 31 тыс тенге в среднем за модели с морозильной камерой. При необходимости за 1500 тенге можно приобрести небольшой (высота около 50 см) холодильник без морозильника, цена в 40000 тг - это холодильник большого объема, многодверный или «премиум-класса» (как я поняла, это низкая энергоемкость, ручная сборка и т.п.).

Консультанты обычно рекомендуют следующие модели среднего (и несколько выше) ценового сегмента: Samsung, LG, Beko, Bosch и другие. Что касается бюджетных вариантов – ощутимо меньше, по моему мнению, стоят российские «Атланты», о которых достаточно неплохие отзывы в интернете. Встречаются и такие, по словам консультантов, менее разрекламированные, но достаточно хорошие по характеристикам и цене холодильники, как Haier. Из более дорогих - это, например, немецкие Liebherr.

Еще существует целый ряд полезных, по мнению производителей, опций. Управление – механическое или электронное, кнопки и дисплей могут быть вынесены на дверцу. Двери во многих моделях перенавешиваемые, сами выбираете: право- или левостороннее открытие. Ручки могут быть как выступающими, так и утопленными в корпус. В холодильном отделении часто предусмотрена так называемая «нулевая зона», или фреш-бокс: отдельная полка, где поддерживаются оптимальная температура и влажность для сохранения свежести мяса, колбасы, сыра или зелени. Количество и качество исполнения полок, а также дополнительных емкостей (масленка, емкость для рыбы, яиц и т.п.) в разных моделях различаются. В наличии могут быть подставки и полки для бутылок, складные полочки. Некоторые производители предлагают функцию активного кислорода или антибактериальное покрытие серебром, но это, судя по отзывам и рекомендациям консультантов, скорее маркетинговый ход. В некоторых холодильниках предусмотрена блокировка от детей и звуковой сигнал неплотно закрытой двери. Подсветка в большинстве современных моделей светодиодная, в некоторых предусмотрена подсветка морозильной камеры.

Модели одной линейки могут различаться соотношением размеров холодильной и морозильной камер. В морозильной камере может размещаться, например, выдвижная полка-лоток для заморозки ягод, может быть режим суперзаморозки продуктов (раза в полтора интенсивнее обычной заморозки), а на дверце располагаться небольшие полочки, скажем, для мороженого. В некоторых дорогих моделях есть wi-fi, встроенный ледогенератор, функция шок-заморозки и другие опции. Цвет холодильников обычно белый, серебристо-серый, черный, реже можно найти другие цвета, например, красный или золотистый. Если поискать, можно подобрать модель в стиле ретро.

Купленный холодильник

По итогу нами, для обычной среднестатистический семьи из четырех человек, в фирменном магазине был выбран холодильник российской марки средней стоимости, за 5000 тенге. Минималистичный дизайн, цвет серебристо-серый, высота 196 см (средний по данному показателю), полезный объем холодильника 228, общий – 361 дециметров кубических, с двумя камерами (морозильной снизу, т.к. используем ее значительно реже). Вид вполне современный, ручки скрытые, с обеих сторон, дверь перенавешиваемая. Во вместительной холодильной камере много полок и боксов, есть «нулевая зона», емкость для рыбы и мяса, лоток на дюжину яиц, подставка для бутылок и подвижные разделители в полочках на дверце. Выдвижной ящик для овощей и фруктов один, что несколько непривычно. В морозильной камере три ящика и выдвижная полка для заморозки штучных изделий и ягод, два «кармашка» на дверце (правда, мороженое в стаканчике туда не помещается, а вот крабовые палочки - вполне). Формочки для льда треугольные. Управление электронное, интуитивно понятное и простое. Двери открываются и закрываются легко. Заводской запах, на который жалуются в некоторых отзывах, быстро выветривается. Первые впечатления достаточно благоприятные, морозит хорошо, на отметке «4» даже чрезмерно холодно в холодильной камере, так что снизили до «2».

В отзывах к подобным моделям часто жалуются на толстый слой инея, возникающий на задней стенке. Во избежание этого эффекта следует, согласно рекомендациям, правильно подбирать температурный режим. Небольшие минусы: по-сравнению с прежним холодильником несколько больше уровень шума: слышен негромкий, но отчетливый «шорох» при циркуляции хладагента и звук при включении, а еще на глянцевой серой поверхности остаются заметные следы от пальцев. Немного настораживают мебельные направляющие одного из ящиков, но проверено это будет при дальнейшей эксплуатации. Плюс – наличие колесиков и регулируемых ножек: легко перемещать и устанавливать. Приятное светодиодное освещение. В холодильной камере есть поглотитель запахов, правда, по словам консультанта, не сменный. В целом холодильником пока довольны все члены семьи.