Новости / Мировые

Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO

8-06-2021, 21:54

Москва прошла получила два сертификата соответствия международным стандартам ISO. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.

Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO

  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов», — написал Собянин.

Он отметил, что стандарт ISO 37122 был утверждён совсем недавно, столица успешно прошла сертификацию соответствия по нему в числе первых десяти городов мира.

Эксперты оценивали 80 показателей в основных отраслях городского хозяйства, отражающих эффективность внедрения умных технологий для повышения качества жизни горожан.

Глава города пообещал, что власти продолжат создавать умные сервисы, чтобы Москва становилась ещё безопаснее и комфортнее для жизни.

  • Просмотров: 445
Похожие материалы
  • Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ Башнефть и РБ подписали соглашение о строительстве новой линии серы на УНПЗ
  • Покупки в американских интернет-магазинах Покупки в американских интернет-магазинах
  • GBGC: игорный бизнес стран «оливкового пояса» в условиях кризиса GBGC: игорный бизнес стран «оливкового пояса» в условиях кризиса
  • Топ-10 самых дорогих городов мира Топ-10 самых дорогих городов мира
  • Москва возглавила рейтинг самых недружелюбных городов мира Москва возглавила рейтинг самых недружелюбных городов мира
    • Отзывы читателей
    Cуши – вкусно и полезно Cуши – вкусно и полезно Культура Вчера, 02:59
    Как сохранить проценты зарядки на телефоне? Как сохранить проценты зарядки на телефоне? KnowHow Вчера, 02:30
    Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO Мировые 8-06-2021, 21:54
    Пирог из слоеного теста с Бри и коктейль Nemiroff Martinez Twist: варианты фудпейринга Пирог из слоеного теста с Бри и коктейль Nemiroff Martinez Twist: варианты фудпейринга KnowHow 8-06-2021, 21:34
    Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров Государство 8-06-2021, 21:15
    Лучшие игровые наушники: хиты продаж Лучшие игровые наушники: хиты продаж KnowHow 8-06-2021, 20:59
    Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений KnowHow 29-05-2021, 21:06
    Принцип бесплатной работы игровых автоматов онлайн Принцип бесплатной работы игровых автоматов онлайн KnowHow 29-05-2021, 20:15
    Ремонт холодильников профессионалами Ремонт холодильников профессионалами KnowHow 15-05-2021, 23:56
    Какую технику покупали казахстанцы во время карантина? Какую технику покупали казахстанцы во время карантина? Спорт 16-04-2021, 01:46
    Особенности выбора печи для пиццы Особенности выбора печи для пиццы KnowHow 15-04-2021, 00:07
    Обзор интернет-казино Fresh Обзор интернет-казино Fresh KnowHow 1-04-2021, 02:40
    Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность Государство 22-03-2021, 23:50
    Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive Государство 22-03-2021, 23:44
    Букмекерским конторам Казахстана придется поменять адрес «прописки» Букмекерским конторам Казахстана придется поменять адрес «прописки» Общество 28-02-2021, 02:28
    Возврат средств от брокера-мошенника Возврат средств от брокера-мошенника KnowHow 20-02-2021, 02:28
    Как выбрать электросамокат для Алматинских детей Как выбрать электросамокат для Алматинских детей KnowHow 8-02-2021, 21:55
    Возможности сайта Джет Казино Возможности сайта Джет Казино Культура 20-01-2021, 03:19
    Казино JET - оптимальный выбор для игроков из стран СНГ Казино JET - оптимальный выбор для игроков из стран СНГ Культура 20-01-2021, 01:57
    Главные достопримечательности города Алматы Главные достопримечательности города Алматы Культура 13-01-2021, 23:05