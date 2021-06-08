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Поручение Президента по водоснабжению сел может оказаться невыполненным – Ерлан Саиров

8-06-2021, 21:15

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ — Поручение Президента по решению вопроса водоснабжения сел может оказаться невыполненным. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan» Ерлан Саиров в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы РК в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, на первом заседании Совета был обсужден вопрос питьевого водоснабжения. За 30 лет на решение этого вопроса был израсходован триллион тенге. Тем не менее, еще около 1 200 сел не обеспечены питьевой водой.

«Глава государства говорил о необходимости до 2025 года на 100 процентов решить вопрос с питьевой водой. В связи с недостаточно эффективной работой наших министерств, нет уверенности в том, что в указанный срок вопрос будет решен», — отметил Е. Саиров.

По его словам, государственные органы не всегда знают о том, чем занимаются другие ведомства.

«Например, в Восточно-Казахстанской, Алматинской областях в двух километрах от села устанавливают большие насосы (см. warmhome.kz). Каждый насос обходится в 30-40 миллионов тенге. При этом, магистраль не подведена. А когда это будет сделано, насосы окажутся в нерабочем состоянии. Таким образом, народные деньги будут выброшены на ветер. И происходит это из-за равнодушия местных чиновников. Равнодушие же является корнем коррупции», — сказал мажилисмен.

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