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Cуши – вкусно и полезно

Вчера, 02:59

Доставка суши – удобно, вкусно и полезно

Блюда японской кухни прочно вошли в наш рацион. Особенно популярны суши. Они способны украсить, разнообразить и праздничный стол, и будничный. Их любят и взрослые, и дети.

Вдоволь насладиться этим блюдом можно в ресторане, но, если хочется уютной домашней обстановки, на помощь придет доставка суши в Одессе. Кстати, суши — идеальный вариант и для отдыха на природе.

Польза в каждом кусочке

Суши — традиционное блюдо страны Восходящего солнца, где рис и морепродукты всегда были самыми доступными.

Для приготовления суши используются только качественные продукты: рис с высоким содержанием клейковины, сахар и соль, японский уксус, морепродукты, водоросли нори, сыр, огурцы, авокадо и другие ингредиенты.

Естественно, важная составляющая — это рис. А он, как известно, отличный источник клетчатки и сложных углеводов. Последние насыщают и питают наш организм, голодными вы точно не будете. А клетчатка — незаменима в процессе пищеварения, точнее налаживании его работы.

Не менее важный ингредиент — морепродукты. Это могут быть: рыба, икра, креветки, мидии, краб. Морепродукты содержат минимум калорий, даже нежирное мясо курицы более калорийно. А еще, дары моря — рекордсмены по содержанию йода, цинка, калия, фосфора, витаминов группы В. Не стоит забывать и о жирных кислотах омега-3, которые защищают нашу сердечно-сосудистую систему от образования тромбов, сердечных приступов.

Водоросль нори тоже не менее полезна. В ней содержатся три важных минерала: йод, кальций и железо. А это значит — с суставами и кровеносной системой проблем не будет.

Нельзя не вспомнить и об остром соусе васаби. Многие его сравнивают с нашим хреном и не зря, как уверяют ботаники, растение из которого готовится этот соус — родственник хрена и капусты. Что касается полезных веществ, то васаби содержит большое количество витамина С.

Какие суши в Одессе заказывают чаще всего

суши в Одессе

Самые популярные суши в Одессе — Банзай, Филадельфия хот, Акай, Ивате, Зеленый дракон, Ролл нежный. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Суши очень питательные и одному человеку достаточно порции из 6-8 штук. Если вы следите за своей фигурой и придерживаетесь диеты, не отказывайтесь от удовольствия побаловать себя этим японским блюдом. Просто выбирайте вегетарианские варианты суши или те, что не содержат сливочный сыр.

Не стоит заказывать суши с запасом, чтобы осталось еще на следующий день. Чем они свежее, тем вкуснее, в идеале при комнатной температуре суши хранятся до 4-х часов. Естественно, их можно поставить в холодильник, но такое хранение подходит только тем видам, для изготовления которых морепродукты и рыба прошли обработку.

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