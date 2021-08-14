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Независимые СМИ в Казахстане

14-08-2021, 03:00

Сегодня многие СМИ финансируются за счет госбюджета или получают поддержку от политических или общественных организаций, поэтому редакция не может пропустить тот или иной материал, а при описании событий журналистам надо придерживаться определенного вектора повествования.

Однако в Казахстане есть еще независимая и беспристрастная журналистика. И отличный пример – это новостной портал O qu.news, который ежедневно публикует новости Казахстана и мира. Благодаря этому ресурсу вы всегда будете в курсе всех событий, происходящих в Нур-Султане и далеко за его пределами.

Если вы не хотите пропускать ни единой новости, то тогда вам следует подписаться на рассылку информационного портала Oqu.news. Все подписчики автоматически получают сообщения со ссылкой на новый материал, с указанием темы.

В том случае, когда вас интересует конкретный вопрос, вы можете воспользоваться рубрикатором информационной площадки и получить материалы по интересующей вас тематике.

О чем пишут на портале Oqu.news

Последние новости Казахстана из области политики, культуры, спорта, экономики расположены в соответствующих рубриках сайта.

На портале представлены и другие колонки, такие как:

  • важные новости – материал о событиях, происходящих в столице и других населенных пунктах Казахстана;
  • главные новости – это описание острых, резонансных и самых актуальных тем;
  • происшествия – рубрика о криминальных событиях, авариях, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;
  • мир – информация о событиях в зарубежных странах и о сотрудничестве Казахстана с ними.

Помимо репортажей редакция проекта Oqu.news готовит и большие аналитические материалы. Они публикуются в двух рубриках:

  1. Спецпроект. Здесь собраны статьи о внешних и внутренних угрозах Казахстана и обо всем, что касается темы государственной безопасности.
  2. Мнения. Это интервью или статьи экспертов из разных областей, которые делятся с читателями портала своим видением той или иной ситуации, дают рекомендации по решению вопросов, делают аналитические обзоры и прогнозы о дальнейшем развитии.

Если вы хотите читать объективное описание событий, получать анализ ситуаций от профессиональных специалистов в своей области, видеть беспристрастную журналистскую работу, то вам абсолютно точно нужно посетить информационный портал Oqu.news. Здесь всегда оперативно размещаются самые последние новости, которые подаются без субъективизма и эмоций.  

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    Независимые СМИ в Казахстане Независимые СМИ в Казахстане Казахстанские 14-08-2021, 03:00
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