Парапланеризм в Казахстанe — спорт или коммерческий аттракцион?

Фото Григория Беденко

28-08-2020, 20:00

Каждый уикенд на крутом северном склоне плато Ушконыр в 50 километрах к западу от Алматы можно встретить любителей парапланеризма.

С каждым годом их количество растёт, а сам парапланерный спорт, благодаря своей относительной дешевизне и доступности, по популярности уже почти догнал горные лыжи. Причём в парапланеризме активно развивается и коммерческая составляющая — так называемые тандемы, когда опытный пилот может прокатить любого желающего за деньги. Такие услуг, например, и предоставляет компания almaty-travel.kz.

Фото Григория Беденко. Старт в тандеме

«Авиационный вид спорта очень популярен в мире, — рассказывает Евгений Орешкин, руководитель лётной школы „Самурык“. — Это один из немногих летательных аппаратов, который позволяет летать абсолютно любому человеку. Есть детский парапланеризм, инвалиды летают. На параплане довольно просто летать и несложно учиться. Кроме того, это один из самых недорогих из авиационных видов спорта, который, в общем-то, любой человек себе может позволить. Это примерно как горные лыжи — научился кататься и катаешься. То же самое с парапланом».

Фото Григория Беденко. Евгений Орешкин, один из отцов-основателей казахстанского парапланеризма Фото Григория Беденко. Евгений Орешкин, один из отцов-основателей казахстанского парапланеризма

Казахстанскому парапланеризму уже лет 25. Именно в Алматы этот вид спорта появился и здесь развивается. Необходимо учитывать, что 90% территории Казахстана — это равнины. Окрестности же Алматы, как считают пилоты, одно из лучших мест в стране, где можно летать. Инфраструктура дорог развита хорошо, рядом крупнейший город. Культовым местом у наших парапланеристов считается плато Ушконыр. Полёты здесь впервые начались в 1970-х годах, когда появились дельтапланы. Северный, очень крутой склон плато знаменит тем, что в этом месте в своё время проводились чемпионаты СССР по дельтапланерному спорту. Позже появились парапланы.

Фото Григория Беденко. Полёт с высоты 300 метров продолжается около 10 минут Фото Григория Беденко. Полёт с высоты 300 метров продолжается около 10 минут

«Полёты — это не попрыгушки сверху вниз. Это именно полёты по 50, 70, 100 километров — несколько часов в воздухе, — говорит Евгений Орешкин. — Парапланеризм интересен тем, что ты учишься всё время, всегда есть какая-то сверхзадача, к которой ты стремишься. Верхней планки, в принципе, нет. Если говорить о спорте, то есть два основных направления — это точность приземления и полёты по маршруту. Мы и тем, и тем занимаемся, это абсолютно сочетаемые вещи, ну и плюс free flight — если говорить не о спорте, а просто о желании летать».

Фото Григория Беденко. Полётные байки Фото Григория Беденко. Полётные байки

В районе плато Ушконыр работает дельтадром, где проводится обучение начинающих пилотов. Все основные соревнования по Казахстану и даже по СНГ проводятся на Ушконыре. Любопытно, что в этой сфере существуют даже так называемые туристические чемпионаты. В основном приезжают россияне и соревнуются между собой. Среди казахстанцев полёты на точность приземления проводятся также в горной местности в районе Текели. Особенность парапланеризма в том, что его любителям необходимо детально изучать метеорологию. Здесь все полностью зависит от состояния атмосферы, и эти состояния необходимо тонко ощущать. Безусловно, лучший период для полётов — это тёплое время года, но можно летать и зимой.

Фото Григория Беденко. Гульнара Туртаева, опытнейшая казахстанская парапланеристка Фото Григория Беденко. Гульнара Туртаева, опытнейшая казахстанская парапланеристка

Каждый год в октябре пилоты и курсанты лётной школы «Самурык» уезжают в северную Индию, в штат Химачал-Прадеш. Это регион Гималаев. Места там уникальные — особая роза ветров, летать легко. Поэтому, по словам Евгения Орешкина, там очень удобно учить курсантов.

Фото Григория Беденко. В ожидании нужного ветра Фото Григория Беденко. В ожидании нужного ветра

«У нас лётная школа. Просто купить параплан и научиться летать самому можно, но это ненужный риск. Мы летаем очень высоко, далеко, необходимо хорошо знать метеорологию, должна быть организация полётов, поэтому поодиночке тут не справиться. Пока учишься, очень удобно использовать клубную систему, когда тебе подскажут, помогут, проследят, остановят, если нужно. Это основы безопасности в авиации», — рассказывает Евгений.

Фото Григория Беденко. Подготовка снаряжения Фото Григория Беденко. Подготовка снаряжения

Обучение парапланеризму в лётной школе стоит 150 000 тенге. Основной курс — 15 лётных дней. На самом же деле, обучение проводится значительно дольше. За такой короткий срок можно только лишь овладеть какими-то базовыми навыками. Как правило, курсант остаётся в клубе и со временем доучивается. Первые старты неопытного парапланериста осуществляются с небольших возвышенностей, постепенно высота растёт. В конце концов люди начинают летать с больших высот, пари́ть, набирать высоту.

Фото Григория Беденко. Парный полёт Фото Григория Беденко. Парный полёт

Парапланеризм считается самым низкозатратным из авиационных видов спорта. Снаряжение можно купить всего за 300 долларов — подержанный параплан. Можно и очень дорого. Это своего рода фетиш — есть брендовые аппараты. Их стоимость уже доходит до 3000 долларов. В целом рынок снаряжения достаточно обширный, можно всё подобрать себе по бюджету. Но, пожалуй, самое главное, что параплан у нас не нужно где-то оформлять, получать сертификаты соответствия и т.д. В этой сфере у нас нет государственных лицензий, проверок со стороны государства. Лицензии есть только внутриклубные — парапланерные клубы сами следят за своей безопасностью.

Фото Григория Беденко. Хороший параплан стоит дорого Фото Григория Беденко. Хороший параплан стоит дорого

«Сейчас многие стараются открыть свои школы, — рассказывает Евгений Орешкин. — Это очень хорошо. Задекларированных где-то 3-4 клуба. В Талдыкоргане есть хороший клуб, называется „Алга“. Здесь есть клуб Flyflot. Понятно, что при некоторых клубах есть школы. Есть „Свободный полёт“. Они тоже недавно организовались как клуб. Есть „Ассоциация независимых пилотов“. Обучением заниматься невыгодно. Это коммерчески неперспективно. Поэтому если народ и пытается зарабатывать на парапланах, то делает это с помощью тандемов».

Фото Григория Беденко. При полётах в тандеме используются экшн-камеры Фото Григория Беденко. При полётах в тандеме используются экшн-камеры

Стоимость полёта в тандеме зависит от высоты. Прыжок с Ушконыра стоит от 12 до 15 тысяч тенге. Это высота до 1000 метров. Некоторые пилоты даже проводят акции — полёты продаются по 7-8 тысяч. Но это уже не полёты — карусель, попрыгушки, как считает Евгений Орешкин. По его словам, нельзя торопиться и превращать спорт в конвейер. Самые дорогие полёты стоят до 35 тысяч. Катания за такую цену проводятся на Шымбулака (старт с Талгарского перевала), с Большого Алматинского озера. Итого ценовой диапазон от 7 до 35 тысяч тенге.

Фото Григория Беденко. За мгновение перед стартом Фото Григория Беденко. За мгновение перед стартом

«Часто люди жалуются, что не знали, что у нас есть такой вид спорта. Мечтали полетать, но не находили возможности. Поэтому если в СМИ будут о нас чаще писать, то это очень хорошо! Приятно, когда приходят люди, которые тебя понимают,» — уверен Евгений.

Фото Григория Беденко. Смена стартовой позиции Фото Григория Беденко. Смена стартовой позиции

На сегодняшний день, по некоторым данным, в Алматы насчитывается около 100 пилотов-парапланеристов, постоянно летают человек 30-40.

Фото Григория Беденко. Плато Ушконыр — любимое место парапланеристов в Казахстане Фото Григория Беденко. Плато Ушконыр — любимое место парапланеристов в Казахстане

Лётная школа «Самурык» старейшая в Казахстане, она появилась одной из первых. В штате шесть человек.