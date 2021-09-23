Что такое торговые объявления в Google Ads и как их заказать

23-09-2021, 19:19

Сейчас популярно делать покупки через интернет-магазины. Маркетологи, идущие в ногу со временем, научились привлекать внимание к ассортименту посредством поисковой строки. Объявления товаров могут быть размещены через площадку Гугл Эдс. В агрегаторе интернет-магазинов Google Shopping обученные люди оформляют ассортимент торговой фирмы или частного торговца. После всех настроек перечень товаров всплывает над строкой поиска пользователей.

Что такое Google Shopping в Гугл Эдс?

Если человек хочет купить что-либо через интернет или узнать детальную информацию об изделии, он вбивает в поисковик запрос. Над поисковой выдачей появляется товарная линейка. Такие блоки объявлений заранее сформированы в Google Ads. Это вид контекстной рекламы, через которую потенциальному покупателю органично подают нужные ему сведения. На платформе Shopping (часть Гугл Эдс) размещают информацию об ассортименте онлайн-магазинов:

фотография;

стоимость;

название магазина, его рейтинг;

дополнительная информация (скидка, гарантия и проч.).

После того как клиент нажимает на коммерческое объявление на площадке Google Ads, он либо может сразу добавить рекламируемый товар в «корзину», либо попадает на официальную страницу интернет-магазина, где и совершается сделка.

Зачем нужна публикация товаров Google Ads?

С каждым годом конкуренция в интернет-маркетинге растет. Рекламщикам приходится осваивать десятки инструментов для того, чтобы увеличить транзакцию (количество покупок) в онлайн-магазине заказчика.

Для маркетологов, которые помогают продвигать разные товары через интернет, Google Ads – это удобная платформа. Торговые карточки интернет-магазина будут показаны в строке поиска благодаря технологичным возможностям Гугл Эдс. Специалисты пиара придумывают привлекательные заголовки, которые будут перекликаться с фразой, введенной пользователем в поисковик, а система предложит ему приобрести то, что соответствует его интересам.

Профессионалы своего дела используют и другие тонкости:

Лидогенерация: поисковые роботы анализируют пол, возраст, профессию пользователя по анкетным данным, оставленным внутри разных гугл-сервисов.

Распространение торговых афиш, которые сообщают о распродажах, скидках, обновлениях каталога. Их нередко используют для нужд коммерческих организаций.

Где заказать и купить настройку торговых объявлений Гугл Эдc?

Когда только появились новые возможности продвижения магазинов, часто ими успешно пользовались сами интернет-торговцы. Ситуация осложнилась конкуренцией. Теперь контекстной рекламой должны заниматься специально обученные люди, у которых заказывают разработку торговых объявлений для Гугл Эдс. Лучше выбирать компании с минимум десятилетним стажем. Одна из таких работает с 2008 года – https://продвижение.kz/kontekstnaya-reklama. Команда занимается настройкой, анализом, а также корректировкой карточек онлайн-магазинов.