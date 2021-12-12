Производитель неубиваемых смартфонов выпустил первые женские умные часы.

12-12-2021, 21:59

Представлены Doogee DG Venus которые весят всего 34 грамма и имеют толщину 9,6 мм.

Компания Doogee, известная своей линейкой защищённых смартфонов, также выпустила несколько моделей умных часов. Теперь же бренд представляет свои первые умные часы для женской аудитории под названием DG Venus.

DG Venus получили круглый изящный корпус, тонкий ремешок и множество тем под разные наряды. Doogee DG Venus весят всего 34 грамма и имеют толщину 9,6 мм. Часы оснащены одной кнопкой управления на правой части корпуса.

Устройство позволяет отслеживать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7, качество и продолжительность сна, может напоминать о длительном сидении на месте, поддерживает различные виды спортивных упражнений. Также есть функция мониторинга менструального цикла.

В обычном режиме использования часы работают до 7 дней без подзарядки. В режиме ожидания время работы увеличивается до 15 дней. Часы доступны пурпурном, розовом, синем, зелёном, золотом и красном цветах.

Купить часы женские можно за 50 долларов.