Обновленный Chery Tiggo 8. Чем может удивить китайский кроссовер?1-05-2022, 18:25
Рестайлинговый кроссовер Tiggo 8 - отличный выбор для тех покупателей, которые ориентируются на соотношение цена-качество и не ставят во главу угла драйверские ценности. "РГ" испытала модернизированную модель на дорогах Москвы и Подмосковья.
Проведя рестайлинг бывшего флагманского кроссовера, компания Chery фактически создала ситуацию двоевластия в своей российской гамме. После модернизации большой семиместный SUV встал бок о бок с новым флагманом Tiggo 8 Pro. А чтобы модели не вступали во внутреннюю конкуренцию, их умело развели по агрегатным связкам, дооборудованию и соответственно цене. Разберемся, какие еще преимущества и недостатки имеет экс-флагман в сравнении с преемником.
Выбор практичных
В сравнении с Tiggo 8 Pro наш испытуемый выглядит не столь ультрамодно, однако рестайлинг все же сделал его внешность свежей и броской.
Внимание привлекают прежде всего подкорректированная радиаторная решетка с поперечинами в виде пунктирных линий и четырехсекционные блоки ходовых огней, которые, случайно или нет, но стали чем-то напоминать светотехнику новинок Kia. Да и в целом стиль фасада, похожего на морду тигра, явно отсылает к машинам корейского бренда. Задний моноблок светодиодных фонарей, развитый спойлер, акулий плавник антенны на крыше и два трапециевидных патрубка выхлопа тоже привносят нотки презентабельности.
Существенно и то, что двери рестайлингового Tiggo 8 прикрывают пороги от грязи, а накладки на бортах - защищают от ударных контактов на парковке. В то же время здесь есть тот электронный минимум удобств, который ждешь увидеть пусть в бывшем, но все же флагмане. Скажем, система бесключевого доступа заранее разблокирует двери, когда ты подходишь к машине с "умным" брелоком, а пятая дверь снабжена сервоприводом.
Что касается салона, здесь после рестайлинга главные новшества перепали машинам старшей комплектации. В частности, появилась большая панорамная крыша, электрорегулировка не только водительского, но и пассажирского переднего сиденья, а также атмосферная подвеска и более детализированная картинка системы кругового обзора.
Еще автомобиль в единственной комплектации Prestige может похвастать обширным зимним пакетом (подогревы кресел двух передних рядов, руля, лобового и заднего стекол, форсунок и внешних зеркал). Можно так же купить потолочный светильник для первого, второго и третьего рядов сидений.
Отделка выполнена на высоком уровне, но до премиального духа все же далеко. Что однозначно нравится - так это очень качественная фактура физических кнопок - их, кстати, много, что явно понравится покупателям-консерваторам. Хорошо выглядят и приятны на ощупь также кожзам и мягкие пластики.
Где еще бывший флагман даст фору новому, так это в реализации управления блоком климата. Схема с двумя поворотными тумблерами со встроенными цифровыми индикаторами явно подсмотрена в Jaguar Land Rover. Однако такой алгоритм куда удобнее, чем исключительно сенсорное управление климатом в Tiggo 8 Pro.
Плохо лишь то, что на ярком солнце нижний экран бликует. 10,25-дюймовый центральный тачскрин при этом определенно радует информативностью и куда лучше защищен от бликов.
То же можно сказать и о виртуальной приборке, которую можно пожурить лишь за то, что она "рябит" мелкими деталями в некоторых из тем оформления.
Мультимедийный центр шустрый, интуитивно понятный и, что существенно, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
С сиденьями все не столь однозначно. Набор электронастроек передних кресел вроде бы достаточный. Но подушки по-восточному короткие, и это портит общую картину уюта. Впрочем, в таких креслах в дальней дороге не устаешь, и это главное. Отлично и то, что разрезной диван второго ряда просторный и имеет продольную регулировку.
Два кресла третьего ряда - это, конечно, компромисс. Высоким пассажирам здесь будет тесновато, даже если сдвинуть кресла среднего ряда поближе к передним сиденьям.
Багажник же откровенно мал в семиместной компоновке - лишь 193 л до шторки. Однако если сложить "детские" места, вот вам уже 892 л, а при утопленных в ровный пол обоих задних рядах получаем аж 1930 литров - хоромы!
"Докатка" же нашла себе место под днищем при известных плюсах и минусах такой схемы.
Чтобы не было "внутреннего каннибализма"
Чтобы две соразмерные семиместные модели не вступали во внутреннюю конкуренцию, стратеги Chery ограничили бывшего царя модельного ряда по агрегатному потенциалу. Ставка делается исключительно на комбинацию 1,5-литрового бензинового турбомотора на 147 л.с., 6-ступенчатого преселективного робота и переднего привода.
Tiggo 8 Pro в свою очередь выделен 1,6-литровый 186-сильный бензиновый мотор в сочетании с "преселективом" или же альтернативная связка 2-литрового 170-сильного бензинового агрегата с вариатором. Именно с последней связкой Tiggo 8 предлагался у нас до рестайлинга, однако теперь она перешла по старшинству.
Как бы то ни было, переживать, что модель, занимающая вторую ступеньку в модельной иерархии, обделена в техническом плане, не стоит.
Обновленный Tiggo 8 умеет ехать достаточно бодро. Однако для этого нужно активировать режим Sport клавишей на центральном тоннеле. Расположение последней, к слову, эргономически выверено - она всегда под рукой. Альтернатива спортивным настройкам - только режим - Eco, в котором большой "китаец" едет откровенно флегматично. Такой алгоритм подойдет разве что для неспешной езды по трассе, а Sport за неимением третьего режима Normal следует считать основным в городском трафике и при активной езде.
Кстати, 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями отлично сочетается в 1,5-литровым турбомотором, не путаясь в передачах и бодро реагируя на кик-даун. Однако в целом усовершенствованный Tiggo 8 не располагает к езде с огоньком.
Главное препятствие создает неинформативный, длинный и перелегченный руль, не дающий точное представление о векторе управляемых колес в связке быстрых поворотов. Впрочем, если не отжигать на виражах, управление Tiggo 8 становится совершенно комфортным и приятным. В плюсы запишем и то, что автомобиль уверенно держится на высокой скорости и успешно отфильтровывает всевозможные ямы и стыки. Тормоза - цепкие и достаточно информативные, однако при резком нажатии на левую педаль ощущаются кивки кузова - следствие комфортных настроек шасси. Иными словами, ходовая, как и агрегатная связка, настроена скорее на комфорт, чем на драйв.
Электронных телохранителей на поверку оказывается - самый минимум - функция контроля за усталостью водителя, система кругового обзора и круиз-контроль с ограничителем скорости. Ни тебе адаптивного круиза, ни систем контроля слепых зон и удержания в полосе - как-то даже не солидно для бывшего флагмана.
С легким бездорожьем помогают справиться клиренс 190 мм и система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки. Есть также и помощник при спуске, который облегчит движении вниз на скользкому склону. Однако без полного привода бросать вызов распутице или заезжать в песок или снег все же не стоит. Tiggo 8 задуман для другого. Его стихия - марш-броски на "дальняк" в семейном составе, и с этой задачей бывший флагман справляется отлично.
И, наконец, немного уступая теперешнему лидеру гаммы по энерговооруженности и электронным наворотам, рестайлинговый Tiggo 8 по факту предлагает не меньше комфорта и утилитарных решений. Ну и, как вы понимаете, экс-флагман обойдется как минимум на 300 тысяч дешевле преемника, и это обстоятельство - важный аргумент для практичных владельцев.