Обновленный Chery Tiggo 8. Чем может удивить китайский кроссовер?

1-05-2022, 18:25

Рестайлинговый кроссовер Tiggo 8 - отличный выбор для тех покупателей, которые ориентируются на соотношение цена-качество и не ставят во главу угла драйверские ценности. "РГ" испытала модернизированную модель на дорогах Москвы и Подмосковья.

Фото: Борис Захаров/РГ

Проведя рестайлинг бывшего флагманского кроссовера, компания Chery фактически создала ситуацию двоевластия в своей российской гамме. После модернизации большой семиместный SUV встал бок о бок с новым флагманом Tiggo 8 Pro. А чтобы модели не вступали во внутреннюю конкуренцию, их умело развели по агрегатным связкам, дооборудованию и соответственно цене. Разберемся, какие еще преимущества и недостатки имеет экс-флагман в сравнении с преемником.

Выбор практичных

Фото: Борис Захаров/РГ

В сравнении с Tiggo 8 Pro наш испытуемый выглядит не столь ультрамодно, однако рестайлинг все же сделал его внешность свежей и броской.

Внимание привлекают прежде всего подкорректированная радиаторная решетка с поперечинами в виде пунктирных линий и четырехсекционные блоки ходовых огней, которые, случайно или нет, но стали чем-то напоминать светотехнику новинок Kia. Да и в целом стиль фасада, похожего на морду тигра, явно отсылает к машинам корейского бренда. Задний моноблок светодиодных фонарей, развитый спойлер, акулий плавник антенны на крыше и два трапециевидных патрубка выхлопа тоже привносят нотки презентабельности.

Фото: Борис Захаров/РГ

Существенно и то, что двери рестайлингового Tiggo 8 прикрывают пороги от грязи, а накладки на бортах - защищают от ударных контактов на парковке. В то же время здесь есть тот электронный минимум удобств, который ждешь увидеть пусть в бывшем, но все же флагмане. Скажем, система бесключевого доступа заранее разблокирует двери, когда ты подходишь к машине с "умным" брелоком, а пятая дверь снабжена сервоприводом.

Фото: Борис Захаров/РГ

Что касается салона, здесь после рестайлинга главные новшества перепали машинам старшей комплектации. В частности, появилась большая панорамная крыша, электрорегулировка не только водительского, но и пассажирского переднего сиденья, а также атмосферная подвеска и более детализированная картинка системы кругового обзора.

Еще автомобиль в единственной комплектации Prestige может похвастать обширным зимним пакетом (подогревы кресел двух передних рядов, руля, лобового и заднего стекол, форсунок и внешних зеркал). Можно так же купить потолочный светильник для первого, второго и третьего рядов сидений.

Фото: Борис Захаров/РГ

Отделка выполнена на высоком уровне, но до премиального духа все же далеко. Что однозначно нравится - так это очень качественная фактура физических кнопок - их, кстати, много, что явно понравится покупателям-консерваторам. Хорошо выглядят и приятны на ощупь также кожзам и мягкие пластики.

Где еще бывший флагман даст фору новому, так это в реализации управления блоком климата. Схема с двумя поворотными тумблерами со встроенными цифровыми индикаторами явно подсмотрена в Jaguar Land Rover. Однако такой алгоритм куда удобнее, чем исключительно сенсорное управление климатом в Tiggo 8 Pro.

Фото: Борис Захаров/РГ

Плохо лишь то, что на ярком солнце нижний экран бликует. 10,25-дюймовый центральный тачскрин при этом определенно радует информативностью и куда лучше защищен от бликов.

Фото: Борис Захаров/РГ

То же можно сказать и о виртуальной приборке, которую можно пожурить лишь за то, что она "рябит" мелкими деталями в некоторых из тем оформления.

Фото: Борис Захаров/РГ

Мультимедийный центр шустрый, интуитивно понятный и, что существенно, поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Фото: Борис Захаров/РГ

С сиденьями все не столь однозначно. Набор электронастроек передних кресел вроде бы достаточный. Но подушки по-восточному короткие, и это портит общую картину уюта. Впрочем, в таких креслах в дальней дороге не устаешь, и это главное. Отлично и то, что разрезной диван второго ряда просторный и имеет продольную регулировку.

Фото: Борис Захаров/РГ

Два кресла третьего ряда - это, конечно, компромисс. Высоким пассажирам здесь будет тесновато, даже если сдвинуть кресла среднего ряда поближе к передним сиденьям.

Фото: Борис Захаров/РГ

Багажник же откровенно мал в семиместной компоновке - лишь 193 л до шторки. Однако если сложить "детские" места, вот вам уже 892 л, а при утопленных в ровный пол обоих задних рядах получаем аж 1930 литров - хоромы!

"Докатка" же нашла себе место под днищем при известных плюсах и минусах такой схемы.

Чтобы не было "внутреннего каннибализма"

Фото: Борис Захаров/РГ

Чтобы две соразмерные семиместные модели не вступали во внутреннюю конкуренцию, стратеги Chery ограничили бывшего царя модельного ряда по агрегатному потенциалу. Ставка делается исключительно на комбинацию 1,5-литрового бензинового турбомотора на 147 л.с., 6-ступенчатого преселективного робота и переднего привода.

Tiggo 8 Pro в свою очередь выделен 1,6-литровый 186-сильный бензиновый мотор в сочетании с "преселективом" или же альтернативная связка 2-литрового 170-сильного бензинового агрегата с вариатором. Именно с последней связкой Tiggo 8 предлагался у нас до рестайлинга, однако теперь она перешла по старшинству.

Как бы то ни было, переживать, что модель, занимающая вторую ступеньку в модельной иерархии, обделена в техническом плане, не стоит.

Обновленный Tiggo 8 умеет ехать достаточно бодро. Однако для этого нужно активировать режим Sport клавишей на центральном тоннеле. Расположение последней, к слову, эргономически выверено - она всегда под рукой. Альтернатива спортивным настройкам - только режим - Eco, в котором большой "китаец" едет откровенно флегматично. Такой алгоритм подойдет разве что для неспешной езды по трассе, а Sport за неимением третьего режима Normal следует считать основным в городском трафике и при активной езде.

Кстати, 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями отлично сочетается в 1,5-литровым турбомотором, не путаясь в передачах и бодро реагируя на кик-даун. Однако в целом усовершенствованный Tiggo 8 не располагает к езде с огоньком.

Главное препятствие создает неинформативный, длинный и перелегченный руль, не дающий точное представление о векторе управляемых колес в связке быстрых поворотов. Впрочем, если не отжигать на виражах, управление Tiggo 8 становится совершенно комфортным и приятным. В плюсы запишем и то, что автомобиль уверенно держится на высокой скорости и успешно отфильтровывает всевозможные ямы и стыки. Тормоза - цепкие и достаточно информативные, однако при резком нажатии на левую педаль ощущаются кивки кузова - следствие комфортных настроек шасси. Иными словами, ходовая, как и агрегатная связка, настроена скорее на комфорт, чем на драйв.

Фото: Борис Захаров/РГ

Электронных телохранителей на поверку оказывается - самый минимум - функция контроля за усталостью водителя, система кругового обзора и круиз-контроль с ограничителем скорости. Ни тебе адаптивного круиза, ни систем контроля слепых зон и удержания в полосе - как-то даже не солидно для бывшего флагмана.

С легким бездорожьем помогают справиться клиренс 190 мм и система стабилизации, имитирующая межколесные блокировки. Есть также и помощник при спуске, который облегчит движении вниз на скользкому склону. Однако без полного привода бросать вызов распутице или заезжать в песок или снег все же не стоит. Tiggo 8 задуман для другого. Его стихия - марш-броски на "дальняк" в семейном составе, и с этой задачей бывший флагман справляется отлично.

И, наконец, немного уступая теперешнему лидеру гаммы по энерговооруженности и электронным наворотам, рестайлинговый Tiggo 8 по факту предлагает не меньше комфорта и утилитарных решений. Ну и, как вы понимаете, экс-флагман обойдется как минимум на 300 тысяч дешевле преемника, и это обстоятельство - важный аргумент для практичных владельцев.