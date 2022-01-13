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Преимущества металлических стеллажей для склада

13-01-2022, 22:21

Важно сразу верно обустроить складское помещение, от этого будет, например, зависеть скорость погрузки и разгрузки товаров, удобства при поиске необходимых наименований продукции, общий вид помещения и т.д. Для этого можно использовать такие системы хранения как стеллажи сборные металлические для склада. Преимущества металлических стеллажей Это самые прочные и надежные стеллажи с долгим сроком службы. Они отличаются простой конструкцией, тем самым позволяет обеспечить доступ ко всем предметам, расположенным на полках. Эти стеллажи станут оптимальным решением на складе. Главным их достоинством можно выделить способность выдерживать разные тяжести. Так, например, металлический сборный стеллаж представляет собой конструкцию, ее элементы между собой соединены друг с другом. К тому же такие стеллажи можно будет с легкостью разобрать на составные части, это лишь облегчит процесс транспортировки. Сборка не вызовет трудностей, длину и ширину полок можете видоизменять в зависимости от того как вам нужно. Не менее важным фактором считается цена стеллажей, их покупка не будет стоить слишком дорого для компании. Что на счет прочности и срок службы, то если сравнить их с аналогами из пластика, дерева, но они не подвержены возникновению сколов, трещин, и не деформируются под влиянием резких перепадов в температуре. Период использования по назначению стеллажи произведенных из металла, как правило, идет в 2-3 раз больше в отличие от тех же что сделаны из пластика, дерева. К числу преимуществ также можно отметить, что бактерии на металле не будут скапливаться в больших количества, и почти не подвержены размножению. А вот если взять дерево, то на такой поверхности бактериям будет целое раздолье для активного размножения и проживания. К тому же уход за металлическими стеллажами более простой, так как окрашенный металл не портится под воздействием чистящих химических веществ. В процессе интенсивного использования подобных стеллажей, покрытие каждой детали в конечном итоге может потерять некоторую свою красоту, но это не проблема. Чтобы защитить их от внешнего воздействия, нужно просто обрабатывать детали с использованием порошковой антикоррозийной краской или просто оцинковать. Это поможет увеличить срок использования стеллажей, сохранив не только их прочность, но, а также внешний вид.

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