Статьи / Lifestyle

Пин Ап стиль в моде и изображениях

16-03-2022, 02:59

Стиль Пин Ап является модным, молодежным и игривым. Примечательно то, что данный стиль не выходит из моды уже практически сто лет, при этом не теряет популярности и не становится обветшалым, старым, некрутым. Примечательно то, что по возрасту он является примерным ровесникам стилю кубизма, советского раннего стиля, с этими детьми в красных шарфах пионеров, однако Пин Ап не является чем-то историческим и перекочевавшим в музеи истории.

В стиле Пин Ап по-прежнему украшают модные бары, клубы и дискотеки, делают татуировки, выбирают одежду под ретро в стиле Пин Ап.

Впервые название было произнесено в 1941 году, хотя изображения данного стиля существовали и раньше. Но только в двадцатом веке стиль приобрел массовых характер и свою уникальную классификацию.

Основой этого стиля является изображение девушек, американских, часто полураздетых. В буквальном смысле название означает "прикалывать на стену", так переводится с английского языка словосочетание "pin up". "Pin" - это булавка, булавка для работ с тканями, и булавка с кругляшком на конце, которой прикалывают бумажки к пробковой доске в офисе (что тоже будет "pin up") и вообще любые изображения к стене.

Изначально, картинки для пришпиливания к стенам комнаты были любыми, они вырезались из журналов газет, рекламы. Для рекламы ведь часто выбрали моделями красивых девушек, чтобы они больше привлекали внимания к продукту.

Однако со временем дизайнеры стали изображать девушек в купальниках и откровенных костюмах специально для продажи таких плакатов, ничего конкретно не рекламируя. С тех пор термин используется для изображения коммерческого и некоммерческого характера красивых девушек в стиле сороковых годов Америки. У них чаще всего очень схожие черты лица, нарисованные изящной дугой брови, волосы не длинные, завитые в локоны или собранные в пышный пучок. Талия у этих девушек осиная, а вот грудь и бедра выделяются. Пальцы и ногти на руках длинные и соблазнительные, маникюр в красных оттенках, как и помада на губах.

Наверное, наиболее характерной, но реальной и настоящей фигурой в образе pin-up является Мерилин Монро. Черты актрисы ( несомненно, улучшенные косметикой) отвечают практически всем требованиям Пин Апа. Также вспоминается мультяшная девушка из "Маски" (а ведь фильм вышел спустя много десятилетий после того, как стиль Пин Ап был сформирован!)

Одежда в стиле Пин Ап

Стиль Pin-up в одежде - это американский ретро, хотя некоторые фасоны, модные в то время не потеряли своей актуальности и сейчас. Больше всего это можно отнести к купальником. Чашечки лифа изменились, теперь они не острые, а полукруглые, но вот высокая талия и характерная длина трусиков остаются модными.

Если говорить про повседневную одежду - для девушек эт скорее платья по колено, с тонким пояском, которые затягивается на талии, воротник, как у рубашки.

Прически Пин Ап подходят к коротким волосам, их нужно завить в голливудские локоны. Чаще всего есть наличие челки, которую тоже можно завить.

  • Просмотров: 173
Похожие материалы
  • Цветы с доставкой: больше плюсов или минусов Цветы с доставкой: больше плюсов или минусов
  • Лицензионное онлайн казино - Izzi Casino Лицензионное онлайн казино - Izzi Casino
  • Джет Казино - онлайн клуб с лицензионными слотами Джет Казино - онлайн клуб с лицензионными слотами
  • Чем привлекает игра на сайте Joycasino на деньги? Чем привлекает игра на сайте Joycasino на деньги?
  • Последний писк моды из Европы Последний писк моды из Европы
    • Отзывы читателей
    Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Казахстанские Вчера, 18:17
    Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Мировые Вчера, 18:01
    Sol Casino - лучшее в Казахстане Sol Casino - лучшее в Казахстане Казахстанские 3-03-2022, 19:08
    Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Культура 22-02-2022, 23:39
    Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать? Казахстанские 21-02-2022, 18:44
    Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Мировые 23-01-2022, 06:47
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 21-01-2022, 09:45
    Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет KnowHow 21-01-2022, 09:38
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow 12-01-2022, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Раз-раз! Procab у микрофона Раз-раз! Procab у микрофона KnowHow 7-01-2022, 22:46
    Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 KnowHow 7-01-2022, 22:38
    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество 27-12-2021, 22:44
    Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Спорт 26-12-2021, 03:08
    Что такое RTP в онлайн-казино? Что такое RTP в онлайн-казино? Общество 23-12-2021, 20:08
    Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Общество 12-12-2021, 22:24
    Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Спорт 12-12-2021, 21:35
    Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода KnowHow 12-12-2021, 17:23
    Как попасть в ТОП поисковой выдачи Как попасть в ТОП поисковой выдачи KnowHow 27-10-2021, 21:43