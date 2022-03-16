Пин Ап стиль в моде и изображениях

16-03-2022, 02:59

Стиль Пин Ап является модным, молодежным и игривым. Примечательно то, что данный стиль не выходит из моды уже практически сто лет, при этом не теряет популярности и не становится обветшалым, старым, некрутым. Примечательно то, что по возрасту он является примерным ровесникам стилю кубизма, советского раннего стиля, с этими детьми в красных шарфах пионеров, однако Пин Ап не является чем-то историческим и перекочевавшим в музеи истории.

В стиле Пин Ап по-прежнему украшают модные бары, клубы и дискотеки, делают татуировки, выбирают одежду под ретро в стиле Пин Ап.

Впервые название было произнесено в 1941 году, хотя изображения данного стиля существовали и раньше. Но только в двадцатом веке стиль приобрел массовых характер и свою уникальную классификацию.

Основой этого стиля является изображение девушек, американских, часто полураздетых. В буквальном смысле название означает "прикалывать на стену", так переводится с английского языка словосочетание "pin up". "Pin" - это булавка, булавка для работ с тканями, и булавка с кругляшком на конце, которой прикалывают бумажки к пробковой доске в офисе (что тоже будет "pin up") и вообще любые изображения к стене.

Изначально, картинки для пришпиливания к стенам комнаты были любыми, они вырезались из журналов газет, рекламы. Для рекламы ведь часто выбрали моделями красивых девушек, чтобы они больше привлекали внимания к продукту.

Однако со временем дизайнеры стали изображать девушек в купальниках и откровенных костюмах специально для продажи таких плакатов, ничего конкретно не рекламируя. С тех пор термин используется для изображения коммерческого и некоммерческого характера красивых девушек в стиле сороковых годов Америки. У них чаще всего очень схожие черты лица, нарисованные изящной дугой брови, волосы не длинные, завитые в локоны или собранные в пышный пучок. Талия у этих девушек осиная, а вот грудь и бедра выделяются. Пальцы и ногти на руках длинные и соблазнительные, маникюр в красных оттенках, как и помада на губах.

Наверное, наиболее характерной, но реальной и настоящей фигурой в образе pin-up является Мерилин Монро. Черты актрисы ( несомненно, улучшенные косметикой) отвечают практически всем требованиям Пин Апа. Также вспоминается мультяшная девушка из "Маски" (а ведь фильм вышел спустя много десятилетий после того, как стиль Пин Ап был сформирован!)

Одежда в стиле Пин Ап

Стиль Pin-up в одежде - это американский ретро, хотя некоторые фасоны, модные в то время не потеряли своей актуальности и сейчас. Больше всего это можно отнести к купальником. Чашечки лифа изменились, теперь они не острые, а полукруглые, но вот высокая талия и характерная длина трусиков остаются модными.

Если говорить про повседневную одежду - для девушек эт скорее платья по колено, с тонким пояском, которые затягивается на талии, воротник, как у рубашки.

Прически Пин Ап подходят к коротким волосам, их нужно завить в голливудские локоны. Чаще всего есть наличие челки, которую тоже можно завить.