Цветы с доставкой: больше плюсов или минусов

7-01-2022, 23:28

Доставка цветов очень выручает всех, кто нуждается в красивом букете. На сайте https://flori1.com/ukraine/rovno-126/zakaz-cvetov-rovno/ есть много вариантов привлекательных, свежих презентов.

Те, кто заказывает доставку регулярно, а также те, кто только решается на этот шаг, должны знать не только о положительных аспектах доставки цветов, но и о негативных моментах. К слову, минусы есть в любом деле, и курьерские услуги не исключение.

Почему доставка так популярна

Положительных сторон у заказа цветов действительно много. Перед тем, как воспользоваться этой услугой, клиент должен понимать, сколько бонусов он получит, если закажет доставку.

Удаленность

В первую очередь стоит отметить, что цветами можно порадовать близкого человека, даже не находясь рядом. К примеру, если парень в командировке, это не повод оставлять без внимания девушку. Заказав доставку, можно удивить вторую половинку.

В среднем, на выполнение заказа уходит пара часов. За это время флористы собирают композицию, а курьер ее приносит адресату.

Неожиданность

Для того чтобы удивить близкого, не нужно придумывать грандиозный план. Все достаточно просто. Букет ароматных, свежих цветов мгновенно поднимет настроение.

Анонимность

Если обожаемый человек не знает о появлении поклонника, то доставка цветов разом решит эту проблему. Этот способ доставить приятные эмоции помогает робким/нерешительным мужчинам сделать первый шаг к предмету своего вожделения. Букет можно дополнить милой запиской.

Мобильность

Доставка цветов поможет сэкономить время. После рабочего дня не придется мчаться в салон цветов, выбирать букет, ехать обратно. Находясь на рабочем месте можно заказать доставку на определенное время. Приехав к дому, взять цветы у курьера и подарить их близкому человеку.

Локация

Отдаленные населенные пункты чаще всего пользуются услугой доставки цветов. Объясняется это тем, что в локациях, которые расположены далеко от крупного города, практически нет цветочных салонов.

Если заказать доставку, то курьер привезет букет непосредственно адресату, где бы он ни находился. Стоит отметить, что перед оформлением необходимо осведомиться о возможности доставки в конкретный пункт.

Надежность

При заказе букета, цветочной композиции, ответственность перекладывается на плечи флористов салона. Надежная служба доставки не станет подводить клиентов и выполнит свои услуги на совесть.

Гибкость

Сервисы по доставке принимают платежи, как онлайн, так и наличными после выполнения заказа.

Негативные аспекты при заказе доставки цветов все же присутствуют:

стоимость. Цена композиции будет немного выше, так как дополнительно идет услуга доставки. В некоторых салонах курьерская услуга оплачивается отдельно. В связи с этим, конечная стоимость все равно будет выше, чем в обычном салоне;

нет возможности посмотреть букеты в живую. Обычно, на сайтах салонов представлены только фотографии готовых композиций. Покупатель не сможет почувствовать аромат, оценить реальный вид;

некоторые салоны не поддерживают оплату наличными. Об этом нужно помнить, если клиент решает сделать заказ.

Доставка цветов стала невероятно популярна среди огромного множества жителей. Зная об основных плюсах/минусах услуги доставки можно значительно сэкономить личное время. Более того, если говорить о недостатках, то про них всегда можно узнать заранее на сайте салона или при разговоре с оператором.