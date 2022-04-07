Власти России пошли войной на микрозаймы в интернете

7-04-2022, 23:19

Роскомнадзор занялся наведением порядка на рынке онлайн-займов. По решениям судов ведомство стало блокировать сайты, которые предоставляют кредиты, не имея статуса микрофинансовых организаций .

Блокировки сайтов с онлайн-кредитами

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов несколько ресурсов, предоставляющих займы через интернет. Это следует из данных, опубликованных в картотеке Antizapret.info. Основаниями для блокировок стали решения судов.

Один из заблокированных сайтов предоставляет микрозаймы самостоятельно. Он был заблокирован по решению Ейского городского сайда Краснодарского края.

Согласно тексту решения, размещенному в базе Sudact.ru, с иском в суд обратился местный прокурор. Прокурор обнаружил, что владелец ресурса — компания «Форафинанс» — была исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций, который ведет Центробанк (ЦБ).

Суд пришел к выводу, что законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» разрешают выдавать микрозаймы только тем организациям, которые состоят в вышеупомянутом реестре, когда же организация исключается из реестра, то она утрачивает и право предоставлять микрозаймы.

Доски объявлений о кредитах тоже попали под блокировку

Другой заблокированный ресурс представляет из себя доску объявлений, где пользователи могут разместить информацию о желании предоставить заем либо взять займ от частного лица под расписку. Согласно картотеки «Росправосудие», решение о блокировки данного ресурса было принято другим судом из Краснодарского края — Каневским районным судом.

В суд обратился местный прокурор, к которому, в свою очередь, обратилась Южное главное управление ЦБ. Представитель ЦБ обнаружил, что на указанном ресурсе ведется деятельность, подпадающая под Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».





В то же время закон разрешает такого рода деятельность только лицам, состоящим в соответствующем реестре. Одновременно Каневский районный суд обязал заблокировать еще два похожие ресурса, предоставляющие возможность размещать объявления о предоставлении или запросе займов. Но Роскомнадзор доступ к этим ресурсам еще не блокировал.

ЦБ может сама начать блокировать сайты

Нынешняя инициатива — уже не первая, направленная на регулирование распространения финансовой информацией в интернете. В 2014 г. ЦБ был разработан закон, наделяющий ЦБ право блокировки сайтов с недостоверной информацией о банках, но он так и не был окончательно принят.

Недавно же был разработан новый законопроект, который должен позволить ЦБ блокировать сайты зарубежных Forex-дилеров. Сейчас для работы на рынке Forex в России необходима аккредитация ЦБ.