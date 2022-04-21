Как принять участие в бесплатной виртуальной стажировке в США

21-04-2022, 23:59

Сотрудникам бизнес-инкубаторов, акселераторов и центров предпринимательства

До 21 февраля можно подать заявку на участие в обучении и виртуальной стажировке по управлению предпринимательством в США — Virtual Entrepreneurship Management Fellowship in America, VEMFA.

К участию приглашают сотрудников бизнес-инкубаторов, акселераторов, центров предпринимательства и других организаций, которые поддерживают и развивают малый бизнес.

Программа продлится 16 недель — с июня по сентябрь. Она будет состоять из двух этапов:

Дистанционное обучение развитию бизнес-инкубаторов. Курс будет вести International Business Innovation Association. Он продлится с июня по июль. Это одна 90-минутная сессия каждую неделю в течение восьми недель. ВИРТУАЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА В США ДЛЯ СОТРУДНИКОВ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ И АКСЕЛЕРАТОРОВ (VEMFA). Она продлится восемь недель — с августа по сентябрь. В каждую организацию определят пять стажеров из России. Они будут участвовать в мероприятиях онлайн-офиса, проводить исследования, работать над проектами и взаимодействовать с американскими коллегами.

Для участия нужно выделить два часа свободного времени в неделю. В ходе программы стажеры узнают, как работают центры предпринимательства, акселераторы и бизнес-инкубаторы в Америке, и смогут использовать полученный опыт для своих центров в России.

После завершения программы стажеры получат сертификат. Еще российские участники и представители американских компаний смогут подать заявку на финансирование официального партнерства между организациями. Всего будут отобраны 10 проектов. Если коронавирус не нарушит планы, американские партнеры приедут в Россию и примут участие в этих проектах.

Описание программы — на английском языке

Кто может участвовать

К участию приглашают граждан России в возрасте от 25 до 40 лет. Они должны соответствовать следующим критериям:

Жить в России и быть резидентами этой страны. Те, кто длительное время живет за рубежом, не смогут участвовать в программе. Хорошо владеть английским языком. Работать в технопарке, центре предпринимательства, бизнес-инкубаторе, акселераторе, коворкинге или других подобных организациях и институтах развития и поддержки малого бизнеса. Иметь опыт работы в сфере предпринимательства и инноваций не менее года.

Требования к кандидатам — на английском языке

Всего набирают 25 человек. В программу не возьмут граждан и резидентов США, людей, которые живут или работают не в России, индивидуальных предпринимателей, тех, кто был арестован, осужден или обвинен в преступлении.

Как подать заявку

Программа бесплатная, но нужно пройти отбор. Чтобы подать заявку, зарегистрируйтесь и заполните анкету на сайте. В ней попросят рассказать о себе и своем опыте работы в бизнес-инкубаторе или другой инфраструктурной организации. А еще — ответить на вопросы, почему вы хотите участвовать в программе, как поддерживали экосистему инноваций и предпринимательства в России в последние 12 месяцев и какой вклад планируете внести в бизнес-сообщество российских профессионалов в этой области.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с организаторами по электронной почте.