Востребованность бизнес переводов

20-09-2020, 23:21

Сегодня на украинском рынке процветает система предоставление услуг В2В. Если вы никогда не задумывались о том, что это такое, то это так называемый «бизнес для бизнеса». В Казахстане зарегистрировано много переводческих компаний, которые готовы предоставить вашему бизнесу свои услуги.

Давайте же разберемся какие именно переводы относятся к бизнес переводам и когда лучше обращаться за помощью не к фрилансерам-переводчикам, а напрямую в бюро переводов.

Виды бизнес-переводов

За бизнес-переводами к нам обращаются представители как и большого, так и малого бизнеса. Чаще всего приходится работать с переводом уставных документов, лицензий, описаний товаров, договоров (как внутренних, так и международных). Самым востребованных переводом для бизнеса по прежнему остается бизнес перевод на английский язык.

Отличие бизнес-переводов от других видов перевода

Самым главным отличием есть повышенная ответственность работающего переводчика за качество перевода. Вы сами должны понимать, что если заказываете перевод важных документов на иностранный язык, то вам предстоит международная сделка, а это значит, что, казалось бы, такой любой невинный документик, будет первым сложившимся мнением вашего партнера о вас, вашей компании и о грядущей работе с вами. Специалист, который будет работать на переводом, должен быть не только хорошим лингвистом, но и юристом. Такой переводчик должен нести ответственность за финальный переведенный текст и понимать, что одинаковые (очень созвучные) юридические термины у нас и за границей могут иметь совершенно разные трактовки и определения. Поэтому, обращая в переводческую компанию, поинтересуйтесь, кто будет работать с вашими текстами и обязательно уточните имеет ли этот человек юридическое образование или достаточный опыт работы в юридической нотариальной сфере.

Если уже вспомнили о нотариальной сфере, то еще одним отличием бизнес переводов есть необходимость их нотариального заверения. Профильное бюро переводов вам в этом поможет на месте, так как они, как правило лицензированные и имеют право на свою собственную заверительную печатку. Если бюро не имеет такой возможности, то и это не особо страшно, так как такие компании, как правило, сотрудничают с определенными нотариусами, которые помогают им (и потенциально вам) с заверением. К тому же стоимость переводческих услуг в таких бюро будет немного ниже, но нужно учитывать, что придется дополнительно оплачивать работу и печать нотариуса.

И еще одно важное отличие таких переводов — это их конфиденциальность. Тут нужно учитывать, что далеко не во всех компаниях на неё обращают особое внимание. Поэтому ищите для сотрудничества то бюро, которое само предложить вам перед началом сотрудничества подписать договор о неразглашении конфиденциальной информации.

Главное помните, что любой перевод нужно отдавать в работу проверенным компаниям со множеством положительных отзывов и с достаточным опытом работы. В Нур-Сулатне и Алматы такой компанией, несомненно, может являться sunrisesolutions.kz!