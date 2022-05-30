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Документы СССР все еще у украинцев: как заверить советские бумажки, чтобы остаться полноправным гражданином

30-05-2022, 19:09
Для всех украинских граждан, которые столкнулись с проблемой заверения документов государства, которого уже не существует — СССР, появились важные новости. Так, оказалось, что советские документы можно заверить апостилем. Однако, речь идет только о копиях документов.

Об этом стало известно благодаря публикации пресс-службы Министерства юстиции Украины в сети Facebook.

«Имеете документы, выданные еще во времена СССР, например, свидетельство о рождении, и на которых вам надо проставить апостиль? Можно ли это сделать? Увы, но нет.

Оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, не могут быть приняты на территории Украины для проставления апостиля. Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) или копиях (фотокопиях) с апостилем на перевод документов, заверенных в установленном порядке на территории Украины (документ будет апостилирован, как нотариальный).

Необходимо сначала обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по вопросу повторного получения свидетельства о рождении и проставления на нем апостиля.

Для проставления апостиля необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его копию, заверенную в установленном порядке и документ об оплате услуги по проставлению апостиля или документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты или его копию, заверенную в установленном порядке.», — сообщают представители Министерства юстиции Украины.

 

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