Документы СССР все еще у украинцев: как заверить советские бумажки, чтобы остаться полноправным гражданином

Документы СССР все еще у украинцев: как заверить советские бумажки, чтобы остаться полноправным гражданином30-05-2022, 19:09
Об этом стало известно благодаря публикации пресс-службы Министерства юстиции Украины в сети Facebook.
Оригиналы официальных документов, выданных учреждениями бывших союзных республик в составе СССР, не могут быть приняты на территории Украины для проставления апостиля. Апостиль может быть проставлен на копиях (фотокопиях) или копиях (фотокопиях) с апостилем на перевод документов, заверенных в установленном порядке на территории Украины (документ будет апостилирован, как нотариальный).
Необходимо сначала обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по вопросу повторного получения свидетельства о рождении и проставления на нем апостиля.
Для проставления апостиля необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его копию, заверенную в установленном порядке и документ об оплате услуги по проставлению апостиля или документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты или его копию, заверенную в установленном порядке.», — сообщают представители Министерства юстиции Украины.