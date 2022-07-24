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КЭАЗ начал выпуск кулачковых переключателей нового поколения

24-07-2022, 02:53

Курский Электроаппаратный Завод (КЭАЗ) запустил в производство новую линию по серийному производству кулачковых переключателей 4g. Серия переключателей 4G - выключатели низкого напряжения, разработанные с применением современного уровня знаний в области коммутационной аппаратуры и последних достижений современной техники. OptiSwitch 4G - новое поколение универсальных кулачковых переключателей на токи до 100А. Широкий диапазон номинальных мощностей, многообразие коммутационных схем и различные виды крепления и исполнения дают возможность использовать кулачковые переключатели во многих областях промышленности. Кулачковые переключатели серии 4G применяются на трансформаторных подстанциях в шкафах управления и шкафах релейной защиты и автоматики, распределительных устройствах в качестве: переключателей для включения и управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей (переключателей звезда-треугольник, переключателей направления и частоты вращения и т.д.); переключателей с требуемой программой коммутацией в цепях управления, сигнализации, измерительных и вспомогательных цепях (амперметров, вольтметров и т.п.); пошаговых ступенчатых переключателей ответвлений, например, в электрических сварочных аппаратах; поворотного выключателя с автоматическим возвратом в исходное положение; групповых переключателей, например, для соединения резисторов и нагревательных элементов; главных и/или аварийных выключателей; переключателей в комбинации с предохранителями, с функцией зашиты от перегрузки и короткого замыкания. Технические преимущества OptiSwitch 4G: небольшие габаритные размеры, высокая коммутационная способность, стойкость к кратковременным перегрузкам; производство в соответствии с ТУ 3424-068-05758109-2012 и соответствие требованиям ГОСТ Р 50030.1-2007, ГОСТ Р 50030.3-99 и международным стандартам ЕN 60647, подтвержденные сертификатом соответствия РОСС RU.АИ94.В01921 № 0735143; защита от прикосновений не ниже IP20 на все исполнения; угол поворота переключателя может быть 30⁰,45⁰,60⁰,90⁰; возможность изменения наименования коммутационных положений на лицевой панели; возможность выбора цвета, размера рукоятки и лицевой панели; металлический вал; большое количество специальных исполнений, в том числе со степенью защиты IP65, с креплением на DIN-рейку и пр.; удобное расположение зажимов (под углом 45⁰) для сокращения зоны монтажа и обслуживания переключателей; высокая электрическая и механическая износостойкость; стойкие к истиранию маркировки переключателя, выполненные из качественных материалов; невыпадающие винты клемм, сокращающие время подключения проводников; эргономичная ручка; техническое сопровождение и консультации специалистов и конструкторов КЭАЗ. и-Маш. Ресурс Машиностроения.

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